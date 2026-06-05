Netflix: el nuevo k-drama de 10 capítulos que va derecho a convertirse en un éxito mundial

Netflix: de qué trata la serie coreana Así aprenderás

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Así aprenderás versa: "Cuando ya nadie respeta nada en las escuelas, un equipo de inspectores llega para poner las cosas en orden con enseñanzas estrictas y efectivas que no aparecen en los libros".

La trama de la serie sigue a unos inspectores insólitos que entran en escena en los colegios, con lecciones duras de las que no aparecen en los libros de texto, para acabar con las reiteradas faltas de respeto.

Netflix: tráiler de la serie Así aprenderás

Embed - Así aprenderás | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Así aprenderás, serie de Netflix

Kim Moo-yul como Na Hwa-jin

Lee Sung-min como Choi Kang-seok

Jin Ki-joo como Lim Han-lim

Pyo Ji-hoon como Bong Geun-dae

Ahn Ha-young como Choi Ga-yoon

así aprenderás serie (4)

Dónde ver la serie Así aprenderás, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Así aprenderás se puede ver en Netflix .

Así aprenderás se puede ver en . Estados Unidos: la serie Así aprenderás se puede ver en Netflix .

Así aprenderás se puede ver en . España: la serie Así aprenderás se puede ver en Netflix.

Resumen