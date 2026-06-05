Las series y películas coreanas son las más destacadas de la plataforma de Netflix. Cada vez hay más suscriptores esperando el estreno de nuevas producciones. Este viernes 5 de junio de 2026, el gigante de la N roja lanzó una serie que promete hacerte maratonear.
Netflix: el nuevo k-drama de 10 capítulos que va derecho a convertirse en un éxito mundial
¿Listo para una nueva maratón este fin de semana? Netflix estrena la serie coreana llena de acción y humor
Estamos hablando de la serie Así aprenderás, un drama coreano que combina acción, comedia y escenas emocionantes. A lo largo de solo 10 capítulos, esta nueva oferta de Netflix renueva el catálogo de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie coreana Así aprenderás
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Así aprenderás versa: "Cuando ya nadie respeta nada en las escuelas, un equipo de inspectores llega para poner las cosas en orden con enseñanzas estrictas y efectivas que no aparecen en los libros".
La trama de la serie sigue a unos inspectores insólitos que entran en escena en los colegios, con lecciones duras de las que no aparecen en los libros de texto, para acabar con las reiteradas faltas de respeto.
Netflix: tráiler de la serie Así aprenderás
Reparto de Así aprenderás, serie de Netflix
- Kim Moo-yul como Na Hwa-jin
- Lee Sung-min como Choi Kang-seok
- Jin Ki-joo como Lim Han-lim
- Pyo Ji-hoon como Bong Geun-dae
- Ahn Ha-young como Choi Ga-yoon
Dónde ver la serie Así aprenderás, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Así aprenderás se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Así aprenderás se puede ver en Netflix.
- España: la serie Así aprenderás se puede ver en Netflix.
Resumen
- Estreno en Netflix: La plataforma lanzó el 5 de junio de 2026 la serie coreana "Así aprenderás", un drama de acción y comedia de 10 capítulos.
- Trama de la serie: La sinopsis oficial indica que la serie sigue a un equipo de inspectores que imponen "enseñanzas estrictas y efectivas" para restaurar el orden y el respeto en las escuelas.
- Reparto principal: La ficción cuenta con las actuaciones de Kim Moo-yul como Na Hwa-jin y Lee Sung-min como Choi Kang-seok, entre otros.
- Disponibilidad: "Así aprenderás" está disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.