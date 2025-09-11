La angustia y el dramatismo se hacen presente en esta película de Netflix casi desde el inicio, en una propuesta que brilla entre todas las series y películas.
Con una duración de 1 hora y 37 minutos, la película de Netflix, que está basada en hechos reales, se estrenó en la plataforma el 9 de septiembre de 2025.
netflix-tormenta-mortal-pelicula-estreno
Este estreno de Netflix era uno de los más esperados del 2025.
Netflix: de qué trata la película Tormenta mortal
Pam Bales (Naomi Watts) es una mujer que está en una etapa de autodescubrimiento y se lanza a un viaje de senderismo por las montañas de New Hampshire, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Sabiendo que podía pasar, pero poniéndole el pecho a la rudeza de la montaña, Pam tiene que sobrevivir a una tormenta helada que comienza a azotarla. Encima, en su lucha por salir viva e ilesa de esa tempestad, esta mujer se encuentra a una persona casi rendida en el frío.
netflix-tormenta-mortal-pelicula
Los usuarios de Netflix que ya vieron esta película de Netflix, comenzaron a recomendarla a ojos cerrados.
Reparto de Tormenta mortal, película de Netflix
- Naomi Watts (Pam Bales)
- Billy Howle (John)
- Denis (Dave)
- Parker Sawyers (Patrick)
- Eliot Summer (Bill)
- Josh Rollins (Finn)
Tráiler de Tormenta mortal, película de Netflix
Embed - Tormenta Mortal | Tráiler
Dónde ver la película Tormenta mortal, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tormenta mortal se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Infinite storm no está disponible en Netflix.
- España: la película Tormenta mortal no está disponible en Netflix.