La actriz Naomi Watts interpreta a Pam Bales en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix recién estrena una película llena de adrenalina que conmueve y poco a poco se está entreverando entre los estrenos más vistos de septiembre de 2025. Se trata de Tormenta mortal, una buena propuesta del gigante de streaming, especial para los más aventureros.

Este drama de aventura, con una altísima cuota de suspenso, es de origen estadounidense y una entrega de 2022 que tanto aguardaba el público.

La película tiene en el centro de la escena a una mujer aventurera, que desafía a la montaña y las inclemencias del tiempo, en un desafiante paseo que no termina de la mejor manera.

La angustia y el dramatismo se hacen presente en esta película de Netflix casi desde el inicio, en una propuesta que brilla entre todas las series y películas.

Con una duración de 1 hora y 37 minutos, la película de Netflix, que está basada en hechos reales, se estrenó en la plataforma el 9 de septiembre de 2025.

netflix-tormenta-mortal-pelicula-estreno
Este estreno de Netflix era uno de los más esperados del 2025.

Netflix: de qué trata la película Tormenta mortal

Pam Bales (Naomi Watts) es una mujer que está en una etapa de autodescubrimiento y se lanza a un viaje de senderismo por las montañas de New Hampshire, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Sabiendo que podía pasar, pero poniéndole el pecho a la rudeza de la montaña, Pam tiene que sobrevivir a una tormenta helada que comienza a azotarla. Encima, en su lucha por salir viva e ilesa de esa tempestad, esta mujer se encuentra a una persona casi rendida en el frío.

netflix-tormenta-mortal-pelicula
Los usuarios de Netflix que ya vieron esta película de Netflix, comenzaron a recomendarla a ojos cerrados.

Reparto de Tormenta mortal, película de Netflix

  • Naomi Watts (Pam Bales)
  • Billy Howle (John)
  • Denis (Dave)
  • Parker Sawyers (Patrick)
  • Eliot Summer (Bill)
  • Josh Rollins (Finn)

Tráiler de Tormenta mortal, película de Netflix

Embed - Tormenta Mortal | Tráiler

Dónde ver la película Tormenta mortal, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Tormenta mortal se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Infinite storm no está disponible en Netflix.
  • España: la película Tormenta mortal no está disponible en Netflix.

