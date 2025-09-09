La actriz Sorcha Groundsell interpreta a June McDaniel en la serie de Netflix.

La actriz Sorcha Groundsell interpreta a June McDaniel en la serie de Netflix.

Hay una serie de Netflix que te volará la cabeza y está catalogada por los usuarios como una de sus preferidas. Es que The Innocents, producción británica de 2018, es un drama romántico con una trama que se llevó las mejores reseñas de la crítica y vale la pena ver.

Protagonizada por Sorcha Groundsell y Percelle Ascott, esta entrega creada por Hania Elkington y Simón Duric, es de ciencia ficción, muy satisfactoria a los ojos de los usuarios de Netflix y destacada entre todas las series y películas de drama y romance.

Quien se pare frente a la pantalla, podrá disfrutar de un relato encantador y espeluznante, que sigue a dos adolescentes que deciden escaparse de sus familias para vivir su propia historia de amor. Pero no todo es color de rosa y las cosas no salen cómo esperaban.

Los críticos de los medios especializados la resaltaron, subrayando la labor de sus protagonistas y porque es una serie que funciona donde muchas otras producciones fracasan.

La serie se estrenó en la plataforma Netflix en agosto de 2018 y tiene un total de siete capítulos, de aproximadamente entre 45 y 55 minutos de duración cada uno.

netflix-the-innocents
La serie de Netflix es un drama romántico de ciencia ficción que juega con los sentimientos de los usuarios.

La serie de Netflix es un drama romántico de ciencia ficción que juega con los sentimientos de los usuarios.

Netflix: de qué trata la serie The Innocents

La trama de la serie de Netflix tiene en el centro de la escena a Harry Polk (Percelle Ascott) y June McDaniel (Sorcha Groundsell), dos adolescentes que toman la decisión de huir de sus familias para estar juntos. Pero ese alocado viaje de autodescubrimiento se ve opacado de inmediato, poniendo prueba el aprecio que se tienen.

netflix-the-innocents-serie
La serie de Netflix cuenta con un elenco extraordinario, que hizo posible el éxito de la producción británica.

La serie de Netflix cuenta con un elenco extraordinario, que hizo posible el éxito de la producción británica.

Reparto de The Innocents, serie de Netflix

  • Sorcha Groundsell (June McDaniel)
  • Percelle Ascott como (Harry Polk)
  • Sam Hazeldine como John McDaniel
  • Nadine Marshall como Christine Polk
  • Jóhannes Haukur Jóhannesson (Steinar)
  • Laura Birn (Elena Askelaand)
  • Ingunn Beate Øyen (Runa Gundersen)

Tráiler de The Innocents, serie de Netflix

Embed - The Innocents - Temporada 1 - Trailer #1 - Subtitulado al Español

Dónde ver la serie The Innocents, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie The Innocents se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie The Innocents se puede ver en Netflix.
  • España: la serie The Innocents se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar