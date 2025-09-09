Los críticos de los medios especializados la resaltaron, subrayando la labor de sus protagonistas y porque es una serie que funciona donde muchas otras producciones fracasan.

La serie se estrenó en la plataforma Netflix en agosto de 2018 y tiene un total de siete capítulos, de aproximadamente entre 45 y 55 minutos de duración cada uno.

netflix-the-innocents La serie de Netflix es un drama romántico de ciencia ficción que juega con los sentimientos de los usuarios.

Netflix: de qué trata la serie The Innocents

La trama de la serie de Netflix tiene en el centro de la escena a Harry Polk (Percelle Ascott) y June McDaniel (Sorcha Groundsell), dos adolescentes que toman la decisión de huir de sus familias para estar juntos. Pero ese alocado viaje de autodescubrimiento se ve opacado de inmediato, poniendo prueba el aprecio que se tienen.

netflix-the-innocents-serie La serie de Netflix cuenta con un elenco extraordinario, que hizo posible el éxito de la producción británica.

Reparto de The Innocents, serie de Netflix

Sorcha Groundsell (June McDaniel)

Percelle Ascott como (Harry Polk)

Sam Hazeldine como John McDaniel

Nadine Marshall como Christine Polk

Jóhannes Haukur Jóhannesson (Steinar)

Laura Birn (Elena Askelaand)

Ingunn Beate Øyen (Runa Gundersen)

Tráiler de The Innocents, serie de Netflix

