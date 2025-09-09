príncipes salvajes-pelicula (2)
Príncipes salvajes es una película mexicana llena de drama y suspenso que está escondida en el catálogo de Netflix.
Esta película de 2024 tiene una duración de apenas 1 hora y 39 minutos. Para Daniel Hart de Ready Steady Cut, "sin dejar nada al azar, aporta un estudio social sobre la disparidad entre clases y una reflexión aleccionadora sobre las consecuencias de la riqueza y los derechos".
Netflix: de qué trata la película Príncipes salvajes
La película Príncipes salvajes centra su trama en un grupo de adolescentes adinerados explota su estatus social para cometer crímenes cada vez más graves. Sin embargo, las consecuencias de sus actos afectan a los más vulnerables.
Mientras tanto, la sinopsis oficial de Netflix versa: "En un barrio de élite, un grupo de jóvenes ultraprivilegiados exploran sus fantasías sexuales y cometen actos despreciables, con resultados devastadores".
Netflix: tráiler de la película Príncipes salvajes
Embed - Príncipes salvajes | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Príncipes salvajes, película de Netflix
- Juan Pablo Fuentes (Xavier)
- Ximena Lamadrid (Mariana)
- Fernando Cattori (Gerardo)
- Renata Manterola (Renata)
- Alfonso Herrera (Rodrigo Majarrez)
Dónde ver la película Príncipes salvajes
- Latinoamérica: la película Príncipes salvajes está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la película Príncipes salvajes (Untamed Royals) está disponible en Netflix.
- España: la película Príncipes salvajes está disponible en Netflix.