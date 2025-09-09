Es una película mexicana que te dejará sin respiración con su trama de drama y suspenso.

Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas del mundo, ya que su catálogo de series y películas contiene producciones para todos los gustos. Entre las ofertas del gigante de la N roja, las producciones mexicanas permanecen escondidas.

Una de ellas es Príncipes salvajes, una película mexicana dirigida por Humberto Hinojosa Ozcáriz que aborda una hsitoria dramática y provocadora. Esta oferta disponible en Netflix trata sobre unos jóvenes adinerados que cometen delitos que se convierten en peligrosos crímenes.

Príncipes salvajes ha recibido críticas mixtas, que elogian la cinematografía y las actuaciones pero cuestionan una posible falta de profundidad y superficialidad en el tratamiento de temas sociales.

príncipes salvajes-pelicula (2)
Príncipes salvajes es una película mexicana llena de drama y suspenso que está escondida en el catálogo de Netflix.

Esta película de 2024 tiene una duración de apenas 1 hora y 39 minutos. Para Daniel Hart de Ready Steady Cut, "sin dejar nada al azar, aporta un estudio social sobre la disparidad entre clases y una reflexión aleccionadora sobre las consecuencias de la riqueza y los derechos".

Netflix: de qué trata la película Príncipes salvajes

La película Príncipes salvajes centra su trama en un grupo de adolescentes adinerados explota su estatus social para cometer crímenes cada vez más graves. Sin embargo, las consecuencias de sus actos afectan a los más vulnerables.

príncipes salvajes-pelicula
Príncipes salvajes es una película de 2024 que ofrece una lección sobre las consecuencuas de la riqueza y los derechos.

Mientras tanto, la sinopsis oficial de Netflix versa: "En un barrio de élite, un grupo de jóvenes ultraprivilegiados exploran sus fantasías sexuales y cometen actos despreciables, con resultados devastadores".

Netflix: tráiler de la película Príncipes salvajes

Reparto de Príncipes salvajes, película de Netflix

  • Juan Pablo Fuentes (Xavier)
  • Ximena Lamadrid (Mariana)
  • Fernando Cattori (Gerardo)
  • Renata Manterola (Renata)
  • Alfonso Herrera (Rodrigo Majarrez)

Dónde ver la película Príncipes salvajes

  • Latinoamérica: la película Príncipes salvajes está disponible en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Príncipes salvajes (Untamed Royals) está disponible en Netflix.
  • España: la película Príncipes salvajes está disponible en Netflix.

