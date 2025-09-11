Está en Netflix, es española y es la última gran joya de José Coronado

Con un total de 8 capítulos, la serie se ganó justamente el mote de ser una de las ofertas más prometedoras estrenadas en Netflix durante el 2025, y es que la crítica especializada la llenó de elogios. La pelea entre un padre y sus hijos, que coparon su empresa de comunicación, se lleva la trama principal de la historia del catálogo de series y películas, ideal para disfrutar durante el fin de semana.

Netflix tomó la decisión de incorporar esta serie al catálogo de series y películas en mayo del 2025, desde entonces no hay historia española más elegida de la plataforma.

Embed - Legado | Tráiler oficial | Netflix España

De qué trata Legado, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española con José Coronado, Legado centra su historia en: "Tras una grave enfermedad, un magnate de los medios descubre que los actos de sus hijos amenazan su imperio, construido con todo cuidado, y hará lo que sea para salvarlo".

Una historia de 8 capítulos y José Coronado como protagonista, hacen de esta serie una de las ofertas top de Netflix.

legado 2 Esta serie es considerada como una de las mejores participaciones de José Coronado en Netflix.

Reparto de Legado, serie de Netflix

José Coronado como Federico Seligman

Belén Cuesta como Yolanda Seligman

Diego Martín como Andrés Seligman

Natalia Huarte como Guadalupe Seligman

María Morera como Lara Seligman

Dónde ver la serie Legado, según la zona geográfica