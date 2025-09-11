Está en Netflix, es española y es la última gran joya de José Coronado

Con un total de 8 capítulos, la serie se ganó justamente el mote de ser una de las ofertas más prometedoras estrenadas en Netflix durante el 2025, y es que la crítica especializada la llenó de elogios. La pelea entre un padre y sus hijos, que coparon su empresa de comunicación, se lleva la trama principal de la historia del catálogo de series y películas, ideal para disfrutar durante el fin de semana.
Netflix tomó la decisión de incorporar esta serie al catálogo de series y películas en mayo del 2025, desde entonces no hay historia española más elegida de la plataforma.
Embed - Legado | Tráiler oficial | Netflix España
De qué trata Legado, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española con José Coronado, Legado centra su historia en: "Tras una grave enfermedad, un magnate de los medios descubre que los actos de sus hijos amenazan su imperio, construido con todo cuidado, y hará lo que sea para salvarlo".
Una historia de 8 capítulos y José Coronado como protagonista, hacen de esta serie una de las ofertas top de Netflix.
legado 2
Esta serie es considerada como una de las mejores participaciones de José Coronado en Netflix.
Reparto de Legado, serie de Netflix
- José Coronado como Federico Seligman
- Belén Cuesta como Yolanda Seligman
- Diego Martín como Andrés Seligman
- Natalia Huarte como Guadalupe Seligman
- María Morera como Lara Seligman
Dónde ver la serie Legado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Legado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Rotten legacy se puede ver en Netflix.
- España: la serie Legado se puede ver en Netflix.