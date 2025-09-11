Está en Netflix

Está en Netflix, es española y es la última gran joya de José Coronado

Netflix apunta a seguir ofreciendo un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Una serie llegó con el objetivo de ser la mejor oferta española de todo el 2025, y lo hizo con un total de 8 capítulos y con José Coronado como la gran figura de este drama: Legado.

Las series y películas españolas son de las producciones más elegidas por los suscriptores del catálogo de Netflix, y es que son historias que se caracterizan por tener un drama completamente distinto a todo. Esta serie es el claro ejemplo, y es que una vez más una oferta española ha enamorado a los suscriptores con un relato corto, intenso y que promete convertirse en la historia más vista del año.

legado 1
Esta serie de Netflix, con José Coronado como protagonista, tiene apenas 8 capítulos.

José Coronado es el protagonista de este drama que se sumó a Netflix como una de las grandes apuestas del catálogo en el 2025, postulando una historia diferente a todas las series y películas de la plataforma. En esta ocasión, la serie trajo un relato donde la corrupción y la tensión entre los integrantes de una familia muy adinerada, coparán tu pantalla y te mantendrá atrapado desde el minuto uno.

Con un total de 8 capítulos, la serie se ganó justamente el mote de ser una de las ofertas más prometedoras estrenadas en Netflix durante el 2025, y es que la crítica especializada la llenó de elogios. La pelea entre un padre y sus hijos, que coparon su empresa de comunicación, se lleva la trama principal de la historia del catálogo de series y películas, ideal para disfrutar durante el fin de semana.

Netflix tomó la decisión de incorporar esta serie al catálogo de series y películas en mayo del 2025, desde entonces no hay historia española más elegida de la plataforma.

Embed - Legado | Tráiler oficial | Netflix España

De qué trata Legado, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española con José Coronado, Legado centra su historia en: "Tras una grave enfermedad, un magnate de los medios descubre que los actos de sus hijos amenazan su imperio, construido con todo cuidado, y hará lo que sea para salvarlo".

Una historia de 8 capítulos y José Coronado como protagonista, hacen de esta serie una de las ofertas top de Netflix.

legado 2
Esta serie es considerada como una de las mejores participaciones de José Coronado en Netflix.

Reparto de Legado, serie de Netflix

  • José Coronado como Federico Seligman
  • Belén Cuesta como Yolanda Seligman
  • Diego Martín como Andrés Seligman
  • Natalia Huarte como Guadalupe Seligman
  • María Morera como Lara Seligman

Dónde ver la serie Legado, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Legado se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Rotten legacy se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Legado se puede ver en Netflix.

