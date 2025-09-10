Netflix y una serie de 16 capítulos que te llevará a que te cuestiones todo

Hay que saber que se trata de una serie que tiene un total de 16 capítulos, y que se encuentra ambientada en Moscú, en el año 2029, dejándolo en claro con elementos que reflejan a la perfección esta mirada futurista. La oferta de Netflix logra conjugar detalles que la vuelven una opción única en el catálogo de series y películas, siendo un relato corto, intenso y sumamente atrapante.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2019, desde entonces es una de las ofertas rusas y futuristas, más elegidas de toda la plataforma.
Embed - Mejores Que Nosotros (Trailer español)
Netflix: de qué va la serie Mejores que nosotros
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que te hará cuestionarte todo, Mejores que nosotros centra su historia en: “Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Esa es la primera ley de Asimov, y la primera ley que ella quebró”.
La serie no tiene una historia plana y clásica, sino que suma un relato completamente diferente a Netflix.
mejores que nosotros 2
La serie te pondrá en un dilema ético, como pocas veces te ha ocurrido.
Reparto de Mejores que nosotros, serie de Netflix
- Paulina Andreeva es Arisa
- Kirill Käro es Georgy N. Safronov
- Aleksandr Ustyugov es Viktor Toropov
- Olga Lomonosova es Alla Safronov
- Eldar Kalimulin es Yegor Safronov
- Vita Kornienko es Sonya Safronov
- Aleksandr Kuznetsov es Barsenev
- Vera Panfilova es Zhanna Barseneva
- Fedor Lavrov es Gleb
- Sergey Sosnovsky es Alexey Stepanovich Losev
Dónde ver la serie Mejores que nosotros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mejores que nosotros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Better Than Us no está disponible en Netflix.
- España: la serie Better Than Us se puede ver en Netflix.