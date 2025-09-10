Netflix y una serie de 16 capítulos que te llevará a que te cuestiones todo

Netflix continúa formando un catálogo de series y películas, preparando ofertas para todos los gustos. Una serie ha puesto en vilo a los suscriptores, con un relato dramático que los llevó a cuestionar su ética interna, y logró hacerlo en tan solo 16 capítulos: Mejores que nosotros.

El catálogo de series y películas de Netflix logra reunir y nutrirse de producciones de muchos países, algunos más que otros, y entre los que menos aporta, aparece Rusia, aunque sus relatos, son verdaderas joyas en la plataforma. Esta serie sorprendió desde el minuto uno, y es que le mostró a los suscriptores un relato dramático, futurista y con unos tintes cyberpunks.

mejores que nosotros 1
Esta serie es de las pocas ofertas rusas de Netflix.

Esta serie trae a Netflix justamente lo que dice su título, una historia en donde los suscriptores pondrán a la tecnología en el foco del cuestionamiento, llevándolos al dilema si incluso los robots pueden ser mejor que nosotros, especialmente en lo laboral. Su llegada al catálogo de series y películas causó un gran impacto, siendo muy valorada por traer un relato diferente a lo demás, siendo algo más complejo que el resto de las ofertas del género.

Hay que saber que se trata de una serie que tiene un total de 16 capítulos, y que se encuentra ambientada en Moscú, en el año 2029, dejándolo en claro con elementos que reflejan a la perfección esta mirada futurista. La oferta de Netflix logra conjugar detalles que la vuelven una opción única en el catálogo de series y películas, siendo un relato corto, intenso y sumamente atrapante.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2019, desde entonces es una de las ofertas rusas y futuristas, más elegidas de toda la plataforma.

Embed - Mejores Que Nosotros (Trailer español)

Netflix: de qué va la serie Mejores que nosotros

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que te hará cuestionarte todo, Mejores que nosotros centra su historia en: “Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Esa es la primera ley de Asimov, y la primera ley que ella quebró”.

La serie no tiene una historia plana y clásica, sino que suma un relato completamente diferente a Netflix.

mejores que nosotros 2
La serie te pondrá en un dilema ético, como pocas veces te ha ocurrido.

Reparto de Mejores que nosotros, serie de Netflix

  • Paulina Andreeva es Arisa
  • Kirill Käro es Georgy N. Safronov
  • Aleksandr Ustyugov es Viktor Toropov
  • Olga Lomonosova es Alla Safronov
  • Eldar Kalimulin es Yegor Safronov
  • Vita Kornienko es Sonya Safronov
  • Aleksandr Kuznetsov es Barsenev
  • Vera Panfilova es Zhanna Barseneva
  • Fedor Lavrov es Gleb
  • Sergey Sosnovsky es Alexey Stepanovich Losev

Dónde ver la serie Mejores que nosotros, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Mejores que nosotros se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Better Than Us no está disponible en Netflix.
  • España: la serie Better Than Us se puede ver en Netflix.

