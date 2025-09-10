Netflix y una serie de 16 capítulos que te llevará a que te cuestiones todo

Hay que saber que se trata de una serie que tiene un total de 16 capítulos, y que se encuentra ambientada en Moscú, en el año 2029, dejándolo en claro con elementos que reflejan a la perfección esta mirada futurista. La oferta de Netflix logra conjugar detalles que la vuelven una opción única en el catálogo de series y películas, siendo un relato corto, intenso y sumamente atrapante.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2019, desde entonces es una de las ofertas rusas y futuristas, más elegidas de toda la plataforma.

Embed - Mejores Que Nosotros (Trailer español)

Netflix: de qué va la serie Mejores que nosotros

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que te hará cuestionarte todo, Mejores que nosotros centra su historia en: “Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Esa es la primera ley de Asimov, y la primera ley que ella quebró”.

La serie no tiene una historia plana y clásica, sino que suma un relato completamente diferente a Netflix.

mejores que nosotros 2 La serie te pondrá en un dilema ético, como pocas veces te ha ocurrido.

Reparto de Mejores que nosotros, serie de Netflix

Paulina Andreeva es Arisa

Kirill Käro es Georgy N. Safronov

Aleksandr Ustyugov es Viktor Toropov

Olga Lomonosova es Alla Safronov

Eldar Kalimulin es Yegor Safronov

Vita Kornienko es Sonya Safronov

Aleksandr Kuznetsov es Barsenev

Vera Panfilova es Zhanna Barseneva

Fedor Lavrov es Gleb

Sergey Sosnovsky es Alexey Stepanovich Losev

Dónde ver la serie Mejores que nosotros, según la zona geográfica