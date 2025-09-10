Netflix: de qué se trata la serie Ad Vitam

Ad Vitam, es una serie de seis episodios creada por Thomas Calley, nos muestra un mundo en el que se ha vencido a la muerte y la gente, siguiendo procesos de regeneración que se inician a los treinta años de edad, puede vivir eternamente, conservando el aspecto que tenía en su juventud.

advitam1 Yvan Attal y Garance Marillier. Los dos actores franceses brillan en la serie, Ad Vitam.

En un futuro no lejano, el mundo ha evolucionado hasta el punto en que los avances tecnológicos han permitido a los humanos regenerarse y vivir casi para siempre. Cuando comienza a crecer el número de suicidios de adolescentes, un detective (Yvan Attal) intentará averiguar el por qué.

Junto a una rebelde veinteañera (Garance Marillier), ambos navegarán en un mundo de religiones alternativas, conspiraciones y decisiones de vida o muerte.

El hallazgo hace muy felices a algunos, pero aburre mortalmente a otros, sobre todo a quienes desempeñan trabajos meramente alimenticios de los que nunca se librarán.

Netflix: reparto de la serie Ad Vitam

Yvan Attal

Garance Marillier

Niels Schneider

Rod Paradot

Hanna Schygulla

Anne Azoulay

Ariane Labed,

Victor Assié

Anthony BajonYear

Trailer de la serie Ad Vitam

Embed - AD VITAM Trailer | TIFF 2018

Dónde ver la serie Ad Vitam, según la zona geográfica