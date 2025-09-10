Sí lo que se busca es descostillarse de risa, pasar un buen momento viendo Netflix, es un buen plan seleccionar una de estas tres películas recomendadas:

Netflix: las 3 películas para reír sin parar

Este maldito fútbol fantasy

Esta propuesta de risa asegurada que propone Netflix, se centra en un grupo de amigos que se conocen como si fueran hermanos, de toda la vida, y juegan en una liga de fútbol fantasy. Todo se desmadra cuando Guanni (Enrico Borello) desaparece el día de su casamiento y no queda otra que pensar que son sus amigos los principales sospechosos. Justamente, ese día se jugaban una final de fútbol.

Dónde ver la película Este maldito fútbol fantasy, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Este maldito fútbol fantasy se puede ver en Netflix .

Este maldito fútbol fantasy se puede ver en . Estados Unidos: la película Este maldito fútbol fantasy se puede ver en Netflix .

Este maldito fútbol fantasy se puede ver en . España: la película Este maldito fútbol fantasy se puede ver en Netflix.

Embed - Ogni Maledetto Fantacalcio | Annuncio Ufficiale | Netflix Italia

Planeta solteros: una aventura en Grecia

Los espectadores no tienen motivos para desperdiciar esta alocada comedia que propone Netflix, que tiene como protagonistas a un grupo de cinco amigos que deciden vacacionar en un lugar maravilloso de Grecia. Las diferentes vivencias de los viajantes se ponen a prueba cuando todos empiezan a desconfiar de la pareja de uno de ellos, quien podría ser un estafador que busca la policía.

Dónde ver la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia se puede ver en Netflix .

Planeta solteros: Una aventura en Grecia se puede ver en . Estados Unidos: la película Planet single: Greek adventure se puede ver en Netflix .

Planet single: Greek adventure se puede ver en . España: la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia se puede ver en Netflix.

Embed - : | | Netflix

Luna de miel en familia

Para pasar un rato entretenido y a carcajadas, nada mejor que adentrarse en la historia de Lauren (Drew Barrymore), una mujer que se divorció y tiene dos hijos, y Jim (Adam Sandler), un padre que enviudó con tres hijas. Ambos se conocen en una cita a ciega, que por cierto sale bastante desastrosa. Y si algo les quedó claro a los dos, es que nunca más se volverán a encontrar…

Dónde ver la película Luna de miel en familia, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Luna de miel en familia se puede ver en Netflix .

Luna de miel en familia se puede ver en . Estados Unidos: la película Luna de miel (Blended) no está disponible en Netflix .

Luna de miel (Blended) no está disponible en . España: la película Luna de miel en familia se puede ver en Netflix.