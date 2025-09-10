Netflix arrasa con la película Este maldito fútbol fantasy

Netflix arrasa con la película Este maldito fútbol fantasy, una de las tantas comedias que son súper recomendables.

Los suscriptores de Netflix eligen con mucha frecuencia las comedias de la plataforma, sin duda uno de los géneros más buscados de la plataforma. Es que estas series y películas son especiales para dejar de lado la rutina diaria, reír sin parar y disfrutar de una que otra historia graciosa.

El problema es que no siempre uno sabe cuál ver cuando revisa el catálogo de Netflix. Y es por eso que siempre es bueno contar con alguna recomendación, que dé garantías de pasar un agradable momento frente a la pantalla.

Hay muy buenas comedias para reír y que muchas veces los usuarios desconocen de su existencia.

Sí lo que se busca es descostillarse de risa, pasar un buen momento viendo Netflix, es un buen plan seleccionar una de estas tres películas recomendadas:

Netflix: las 3 películas para reír sin parar

Este maldito fútbol fantasy

Esta propuesta de risa asegurada que propone Netflix, se centra en un grupo de amigos que se conocen como si fueran hermanos, de toda la vida, y juegan en una liga de fútbol fantasy. Todo se desmadra cuando Guanni (Enrico Borello) desaparece el día de su casamiento y no queda otra que pensar que son sus amigos los principales sospechosos. Justamente, ese día se jugaban una final de fútbol.

Dónde ver la película Este maldito fútbol fantasy, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Este maldito fútbol fantasy se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Este maldito fútbol fantasy se puede ver en Netflix.
  • España: la película Este maldito fútbol fantasy se puede ver en Netflix.
Embed - Ogni Maledetto Fantacalcio | Annuncio Ufficiale | Netflix Italia

Planeta solteros: una aventura en Grecia

Los espectadores no tienen motivos para desperdiciar esta alocada comedia que propone Netflix, que tiene como protagonistas a un grupo de cinco amigos que deciden vacacionar en un lugar maravilloso de Grecia. Las diferentes vivencias de los viajantes se ponen a prueba cuando todos empiezan a desconfiar de la pareja de uno de ellos, quien podría ser un estafador que busca la policía.

Dónde ver la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Planet single: Greek adventure se puede ver en Netflix.
  • España: la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia se puede ver en Netflix.
Embed - : | | Netflix

Luna de miel en familia

Para pasar un rato entretenido y a carcajadas, nada mejor que adentrarse en la historia de Lauren (Drew Barrymore), una mujer que se divorció y tiene dos hijos, y Jim (Adam Sandler), un padre que enviudó con tres hijas. Ambos se conocen en una cita a ciega, que por cierto sale bastante desastrosa. Y si algo les quedó claro a los dos, es que nunca más se volverán a encontrar…

Dónde ver la película Luna de miel en familia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Luna de miel en familia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Luna de miel (Blended) no está disponible en Netflix.
  • España: la película Luna de miel en familia se puede ver en Netflix.
Embed - LUNA DE MIEL EN FAMILIA - Tráiler 1 Subtitulado HD - Oficial de Warner Bros. Pictures

Temas relacionados:

Te puede interesar