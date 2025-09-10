Esta película que llegó para romper marcas este 2025, es uno de los estrenos más prometedores que Netflix tenía guardado para sus suscriptores, muy distinguida entre todas las series y películas del catálogo.

La mujer del camarote 10 es una película que está basada en la novela el mismo nombre de Ruth Ware, publicada en 2016. La trama sigue a una periodista que presencia un asesinato arriba de un yate de lujo. Y lejos de quedarse de brazos cruzados ante los incrédulos viajeros, se mete de lleno en la investigación.