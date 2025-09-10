El estreno de esta destacada producción de drama, terror e intriga en la plataforma de Netflix, fue este 10 de septiembre de 2025, con una duración de 1 hora y 32 minutos.
Netflix: de qué trata La película La mujer del camarote 10
La película relata el caso de Laura Blacklock (Keira Knightley), una mujer que viaja en un yate de lujo y logra divisar como alguien tira a otra persona por la borda. La periodista que cree haber sido testigo de un asesinato, no cuenta con el respaldo de sus compañeros de viaje, que intentan convencerla de que no fue real lo que vio. Sin embargo, Laura está dispuesta a arriesgar hasta su vida al investigar por su cuenta y descubrir la verdad.
Reparto de La mujer del camarote 10, película de Netflix
- Keira Knightley (Laura “Lo” Blacklock)
- Guy Pearce (Richard Bullmer)
- Arte Malik (Robert Metha)
- Gugu Mbatha-Raw (Laura BlackLock)
- Kaya Scodelario (Grace)
- Daniel Ings (Adam)
- Hannah Waddingham (Heidi)
- David Ajala (Ben)
Tráiler de La mujer del camarote 10, película de Netflix
Dónde ver la película La mujer del camarote 10, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La mujer del camarote 10 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La mujer del camarote 10 se puede ver en Netflix.
- España: la película La mujer del camarote 10 se puede ver en Netflix.