el año que empecé a masturbarme-película (1) El año que empecé a masturbarme es una de las películas subidas de tono más vistas de Netflix.

"Incluso si sientes que el camino de autodescubrimiento de Hanna a través de la sexualidad es uno que ya has visto antes, la estrella Katia Winter consigue que sea lo suficientemente original y novedoso", sentenció Marshall Shaffer de Decider.

Mientras tanto, para Jan Lumholdt de Cineuropa, "los escenarios son magníficos y las actuaciones uniformemente agradables".

Netflix: de qué trata la película El año que empecé a masturbarme

el año que empecé a masturbarme-película (2) Katia Winter es la protagonista de la película El año que empecé a masturbarme.

La sinopsis sobre la película El año que empecé a masturbarme reza: "Hanna se queda sin pareja, sin empleo y sin un lugar donde vivir. Entonces conoce a Liv, quien le da una visión nueva y liberada sobre la sexualidad... y la vida misma".

Hanna (Katia Winter), una mujer ambiciosa, quiere tener otro hijo antes de que sea demasiado tarde, pero su novio rompe inesperadamente con ella y su mundo se derrumba. Entonces, ella empieza a darse cuenta de que puede estar persiguiendo las cosas equivocadas en la vida.

Netflix: tráiler de El año que empecé a masturbarme

Embed - El año en que empecé a masturbarme / Erika Wasserman (2022) Suecia

Reparto de El año que empecé a masturbarme, película de Netflix

Katia Winter como Hanna

Jesper Zuschlag como Morten

Henrik Dorsin como Staffan

Nour El-Refai como Carolin

Vera Carlbom como Liv

Hannes Fohlin como Adam

Siw Erixon como Eva

Pablo Laiva Wenger como Ali

Sara Shirpey como Asrin

Bahar Pars como Leyla

Albin Grenholm como Petter

Antonio Di Ponziano como Marco

David Wiberg como Ola

Dónde ver la película El año que empecé a masturbarme, según la zona geográfica