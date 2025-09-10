Está en Netflix

Está en Netflix, y con 14 capítulos, es la serie turca sensación

El catálogo de series y películas de Netflix, ha conformado un cúmulo de títulos para todos los gustos. Una serie no solo aparece como la oferta turca más aclamada, sino que incluso es el relato dramático sensación del momento, y lo ha logrado con una historia que apenas consta de 14 capítulos: Sahmarán.

Las ofertas turcas no tienen competencia en Netflix, y es que para los suscriptores, e inclusive la crítica especializada, las series y películas son consideradas ofertas top del género dramático. Esta serie es el claro ejemplo de ello, y es que no solo llegó a estar dentro de las 5 más vistas a días de su estreno, sino que a años de su llegada, sigue siendo uno de los relatos sensación provenientes de este país.

sahmaran
Esta serie es de las 3 ofertas de Netflix, más elegidas de origen turco.

Hay un detalle que no es conocido por muchos, pero que hace de esta serie una verdadera joya, especialmente para quienes son conocedores de la mitología, ya que su relato está basado en una leyenda persa, sobre una criatura mítica que es mitad mujer y mitad serpiente. Es por eso que esta oferta de Netflix es un drama, pero que conjuga su relato en una mezcla de géneros, sumando suspenso, algo de acción y misterio.

14 capítulos le bastaron a esta serie, para que en solo a 4 días de su estreno, se colocara dentro del top 10 de las ofertas más elegidas de todo el catálogo de series y películas de Netflix, logrando esto en varios países. Su éxito fue tan grande, que fue casi instantánea la confirmación de una segunda temporada, y si bien algunos señalan que es una historia lenta, la cinematografía y la química de los actores, la vuelven la historia sensación.

Esta serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, y desde entonces es una de las ofertas turcas más destacadas de toda la plataforma.

Embed - SERIE: Sahmaran (2023) | Teaser trailer en español

Netflix: de qué va la serie Sahmaran

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie turca que es sensación, Sahmaran se centra en: “Sahsu va a una conferencia en Adana: es el momento ideal para enfrentar a su abuelo ausente. Pero pronto se ve inmersa en una leyenda...”.

A pesar de no ser la oferta turca más nueva, si se trata de la serie sensación en Netflix, gracias a un relato insuperable, interesante e intenso.

sahmaran 2
La primera temporada fue tan buena, que Netflix no dudo el renovar esta serie.

Reparto de Sahmaran, serie de Netflix

  • Serenay Sarikaya como Sahsu
  • Almina Günaydn como joven Sahsu
  • Burak Deniz como Maran
  • Mustafa Uurlu como Davut
  • Mahir Güniray como Ural
  • Mert Ramazan Demir como Cihan
  • Hakan Karahan como Lakmu
  • Elif Nur Kerkük como Medine
  • Mehmet Bilge Aslan como Salih
  • Berfu Halisdemir como Diba

Dónde ver la serie Sahmaran, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Sahmaran se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Shahmaran se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Sahmaran se puede ver en Netflix.

