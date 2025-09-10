Está en Netflix, y con 14 capítulos, es la serie turca sensación

14 capítulos le bastaron a esta serie, para que en solo a 4 días de su estreno, se colocara dentro del top 10 de las ofertas más elegidas de todo el catálogo de series y películas de Netflix, logrando esto en varios países. Su éxito fue tan grande, que fue casi instantánea la confirmación de una segunda temporada, y si bien algunos señalan que es una historia lenta, la cinematografía y la química de los actores, la vuelven la historia sensación.
Esta serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, y desde entonces es una de las ofertas turcas más destacadas de toda la plataforma.
Embed - SERIE: Sahmaran (2023) | Teaser trailer en español
Netflix: de qué va la serie Sahmaran
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie turca que es sensación, Sahmaran se centra en: “Sahsu va a una conferencia en Adana: es el momento ideal para enfrentar a su abuelo ausente. Pero pronto se ve inmersa en una leyenda...”.
A pesar de no ser la oferta turca más nueva, si se trata de la serie sensación en Netflix, gracias a un relato insuperable, interesante e intenso.
sahmaran 2
La primera temporada fue tan buena, que Netflix no dudo el renovar esta serie.
Reparto de Sahmaran, serie de Netflix
- Serenay Sarikaya como Sahsu
- Almina Günaydn como joven Sahsu
- Burak Deniz como Maran
- Mustafa Uurlu como Davut
- Mahir Güniray como Ural
- Mert Ramazan Demir como Cihan
- Hakan Karahan como Lakmu
- Elif Nur Kerkük como Medine
- Mehmet Bilge Aslan como Salih
- Berfu Halisdemir como Diba
Dónde ver la serie Sahmaran, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sahmaran se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Shahmaran se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sahmaran se puede ver en Netflix.