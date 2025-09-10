Está en Netflix, y con 14 capítulos, es la serie turca sensación

14 capítulos le bastaron a esta serie, para que en solo a 4 días de su estreno, se colocara dentro del top 10 de las ofertas más elegidas de todo el catálogo de series y películas de Netflix, logrando esto en varios países. Su éxito fue tan grande, que fue casi instantánea la confirmación de una segunda temporada, y si bien algunos señalan que es una historia lenta, la cinematografía y la química de los actores, la vuelven la historia sensación.

Esta serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, y desde entonces es una de las ofertas turcas más destacadas de toda la plataforma.

Netflix: de qué va la serie Sahmaran

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie turca que es sensación, Sahmaran se centra en: “Sahsu va a una conferencia en Adana: es el momento ideal para enfrentar a su abuelo ausente. Pero pronto se ve inmersa en una leyenda...”.

A pesar de no ser la oferta turca más nueva, si se trata de la serie sensación en Netflix, gracias a un relato insuperable, interesante e intenso.

sahmaran 2 La primera temporada fue tan buena, que Netflix no dudo el renovar esta serie.

Reparto de Sahmaran, serie de Netflix

Serenay Sarikaya como Sahsu

Almina Günaydn como joven Sahsu

Burak Deniz como Maran

Mustafa Uurlu como Davut

Mahir Güniray como Ural

Mert Ramazan Demir como Cihan

Hakan Karahan como Lakmu

Elif Nur Kerkük como Medine

Mehmet Bilge Aslan como Salih

Berfu Halisdemir como Diba

