Llegó a Netflix en el 2025 y es la serie sensación a nivel mundial

Hace tiempo ya que los suscriptores buscan en el catálogo de series y películas de Netflix, aquellas opciones que se destacan por un relato mucho más corto, intenso, y por consiguiente, sin relleno. Esta serie lo cumple a la perfección, y es que estamos al frente de una historia que se compone de tan solo 6 capítulos, que ronda entre los 40 y 50 minutos cada uno de ellos.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, pero ha tenido su boom durante el 2025, siendo considerada como una de las sensaciones mundiales de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Adoración

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 6 capítulos, Adoración centra su historia en: "La desaparición de una adolescente sacude una tranquila comunidad donde guardar las apariencias lo es todo... y cada hogar esconde una mentira".

Esta serie tiene todo lo que buscan los suscriptores de Netflix: una historia corta, dramática y muy bien valorada.

_adoracion netflix (2) La serie es destacada por los suscriptores de Netflix por ser corta e intensa

Reparto de Adoración, la serie de Netflix

Alice Lupparelli como Elena

Noemi Megagnini como Vanessa

Beatrice Puccilli como Vera

Giulio Brizzi como Giorgio

Penélope Raggi como Diana

Luigi Bruno como Gianmarco

Tommaso Donadoni como Enrico

