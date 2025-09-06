Llegó a Netflix en el 2025 y es la serie sensación a nivel mundial

Hace tiempo ya que los suscriptores buscan en el catálogo de series y películas de Netflix, aquellas opciones que se destacan por un relato mucho más corto, intenso, y por consiguiente, sin relleno. Esta serie lo cumple a la perfección, y es que estamos al frente de una historia que se compone de tan solo 6 capítulos, que ronda entre los 40 y 50 minutos cada uno de ellos.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, pero ha tenido su boom durante el 2025, siendo considerada como una de las sensaciones mundiales de la plataforma.
Embed - ADORACION | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 20 Noviembre/24 - NETFLIX
Netflix: de qué trata la serie Adoración
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 6 capítulos, Adoración centra su historia en: "La desaparición de una adolescente sacude una tranquila comunidad donde guardar las apariencias lo es todo... y cada hogar esconde una mentira".
Esta serie tiene todo lo que buscan los suscriptores de Netflix: una historia corta, dramática y muy bien valorada.
_adoracion netflix (2)
La serie es destacada por los suscriptores de Netflix por ser corta e intensa
Reparto de Adoración, la serie de Netflix
- Alice Lupparelli como Elena
- Noemi Megagnini como Vanessa
- Beatrice Puccilli como Vera
- Giulio Brizzi como Giorgio
- Penélope Raggi como Diana
- Luigi Bruno como Gianmarco
- Tommaso Donadoni como Enrico
Dónde ver la serie Adoración, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Adoración se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Adoración se puede ver en Netflix.
- España: la serie Adoración se puede ver en Netflix.