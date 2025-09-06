Llegó a Netflix en el 2025 y es la serie sensación a nivel mundial

Netflix ha renovado su catálogo de series y películas con historias irresistibles para los suscriptores. Una serie de tan solo 6 capítulos se ha convertido en una sensación mundial, y es que con su relato basado en una reconocida novela, aparece como una de las sorpresas del 2025: Adoración.

La tendencia de mejora de calidad y cantidad de las series y películas de producción italiana continúa en alza, y así lo demuestran las diferentes ofertas que se van sumando al catálogo de Netflix. Esta serie fue una de las grandes apuestas de la plataforma en el 2025, y en tan solo un par de semanas conquistó al mundo entero, siendo una de las historias más irresistibles de la actualidad.

La serie es una de las mejores ofertas dramáticas de Netflix en el 2025

Estamos frente a una verdadera obra de arte en Netflix, y es que su historia es una combinación perfecta de drama y misterio, basado en una novela de primer nivel, publicada a nivel mundial en el 2020. La serie es una oferta que no vamos a encontrar exclusivamente en el catálogo de series y películas, destacada en secciones como ofertas aclamadas por la crítica o entre las opciones del género dramático.

Hace tiempo ya que los suscriptores buscan en el catálogo de series y películas de Netflix, aquellas opciones que se destacan por un relato mucho más corto, intenso, y por consiguiente, sin relleno. Esta serie lo cumple a la perfección, y es que estamos al frente de una historia que se compone de tan solo 6 capítulos, que ronda entre los 40 y 50 minutos cada uno de ellos.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, pero ha tenido su boom durante el 2025, siendo considerada como una de las sensaciones mundiales de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Adoración

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 6 capítulos, Adoración centra su historia en: "La desaparición de una adolescente sacude una tranquila comunidad donde guardar las apariencias lo es todo... y cada hogar esconde una mentira".

Esta serie tiene todo lo que buscan los suscriptores de Netflix: una historia corta, dramática y muy bien valorada.

La serie es destacada por los suscriptores de Netflix por ser corta e intensa

Reparto de Adoración, la serie de Netflix

  • Alice Lupparelli como Elena
  • Noemi Megagnini como Vanessa
  • Beatrice Puccilli como Vera
  • Giulio Brizzi como Giorgio
  • Penélope Raggi como Diana
  • Luigi Bruno como Gianmarco
  • Tommaso Donadoni como Enrico

Dónde ver la serie Adoración, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Adoración se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Adoración se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Adoración se puede ver en Netflix.

