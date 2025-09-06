Desde que está en el catálogo, han sido millones los usuarios que han tenido la oportunidad de ver esta película, que se deleitan con una actuación intachable de la actriz Ana de Armas, que se pone en la piel de Marilyn Monroe.

Pero hay muchos detalles de esta producción que pasan desapercibidos entre todas las series y películas, y los espectadores se lo pierden.

netflix-ana-de-armas-pelicula-rubia La película de Netflix tiene a una Ana de Armas formidable en el rol de Marilyn Monroe.

Netflix: Rubia, la película que interpreta Ana de Armas

En esta entrega biográfica, que generó críticas de todo tipo y expectativas de las más variadas entre los suscriptores de Netflix, abundan datos que valen la pena conocer:

Ana de Armas no tuvo que usar ningún tipo de prótesis artificial en el cuerpo humano para interpretar a Marilyn Monroe. El maquillaje fue el caballito de batalla que utilizaron los maquilladores de la película de Netflix. Los productores le dieron una carpeta a Ana de Armas, que contenía 750 páginas de fotos alusivas a la vida real de la actriz y modelo estadounidense, con el propósito de que se inspirara en su personaje lo mejor posible. En la película rubia aparece un departamento, el mismo donde vivieron Marilyn Monroe y su madre. Todas las revistas y diarios presentes en la película, tenían impreso en su interior artículos de la época, para recrear a la perfección lo que sucedía en aquella época.

netflix-pelicula-ana-de-armas-rubia-streaming Ana de Armas tuvo que trabajar mucho para asumir un papel difícil en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Rubia

Los usuarios de encontrarán con una mirada íntima de lo que fue la vida de la actriz y modelo estadounidense Marilyn Monroe, un emblema de la revolución sexual de la década de los 50 y principios de los 60. Fallecida a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos en su domicilio, en Los Ángeles, California, el ícono que alcanzó una fama mundial indescriptible, es interpretado por la actriz Ana de Armas, que afrontó a la perfección un personaje casi imposible de imitar.

netflix-pelicula-ana-de-armas-rubia Los usuarios se rindieron en los pies de Ana de Armas, protagonista principal de esta película de Netflix.

Reparto de Rubia, la película de Netflix

Ana de Armas (Norma Jeane Mortenson-Marilyn Monroe)

Lily Fisher (pequeña Norma Jeane Mortensen)

Adrien Brody (Arthur Miller)

Bobby Cannavale (Joe DiMaggio)

Julianne Nicholson (Gladys Pearl Baker)

Caspar Phillipson (John F. Kennedy)

Toby Huss (Allan Snyder)

Sara Paxton (Miss Flynn)

Netflix: tráiler de la película Rubia

