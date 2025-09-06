netflix-la-viuda-negra.jpg La viuda negra es una película española basada en hehcos reales que llegó a Netflix en mayo de 2025.

Netflix: de qué trata la película La viuda negra

La trama de La viuda negra comienza cuando un hombre aparece muerto y la investigación del caso desbarata la imagen perfecta de su esposa, poniendo al descubierto su doble vida en este thriller basado en hechos reales.

La película de Netflix la tiene como protagonista a Maje (Ivana Baquero), quien está felizmente casada. Pero todo cambia cuando su esposo aparece asesinado en una playa de estacionamiento en agosto de 2017, en Valencia, y ella pasa a ser una viuda desconsolada.

Pero Eva (Carmen Machi), una intrépida agente de investigación del Grupo de Homicidios de la ciudad que está al frente del caso, no cree en las lágrimas de Maje e intentará descubrir la verdad sobre el asesinato de su esposo.

netflix-la-viuda-negra1.jpg La viuda negra es una película española protagonizada por Carmen Machi, Ivana Baquero y Tristán Ulloa.

Historia real detrás de la película La viuda negra

Agosto de 2017. Como cada mañana, el ingeniero Antonio Navarro Cerdán salió rumbo al garaje del barrio Patraix, en Valencia, para ir a buscar su auto y dirigirse al trabajo. Pero la jornada terminó en tragedia: fue brutalmente apuñalado y murió pocos minutos después, producto de heridas que le afectaron órganos vitales como los pulmones y el corazón.

Su cuerpo fue encontrado varias horas más tarde por un vecino. El estacionamiento donde ocurrió el ataque no tenía cámaras de seguridad ni buena iluminación, lo que dificultó desde el inicio la reconstrucción de lo sucedido.

La posibilidad de un robo se descartó rápidamente: las pertenencias de Antonio estaban intactas y no había señales de ingreso forzado, por lo que la investigación se centró en su entorno más cercano. Su esposa, María Jesús Moreno Cantó, fue llamada a declarar y si bien aseguró que tenía una buena relación con la víctima, lo describió como posesivo. Con el correr de los días, su testimonio comenzó a mostrar contradicciones.

netflix-la-viuda-negra2.jpg María Jesús Moreno Cantó (Maje), conocida como La viuda negra de Patrix, fue condenada a 22 años de prisión por homicidio agravado.

La investigación reveló que Maje llevaba una doble vida sentimental, con varias relaciones paralelas. Una de ellas, con Salvador Rodrigo, compañero de trabajo, casado y 20 años mayor, terminó en tragedia: manipulado por ella, fue quien asesinó a Antonio.

La clave del caso fue una conversación grabada por la policía en una cafetería, tras intervenir el teléfono de Maje. También se descubrió un posible móvil económico: seguros de vida, herencia y pensión.

Salvador confesó inicialmente haber actuado solo, pero al enterarse de las otras parejas de Maje, la señaló como autora intelectual del crimen. En 2020, la justicia condenó a Maje a 22 años de prisión por homicidio agravado, y a Salvador, a 17 años, con una reducción por colaborar con la investigación.

Netflix: tráiler de la película La viuda negra

Reparto de La viuda negra, película de Netflix

Ivana Baquero (Maje)

Carmen Machi (Eva)

Tristán Ulloa (Salva Rodrigo)

Alex Gadea (Antonio)

Joel Sánchez (Daniel)

Pepe Ocio (Bernardo)

Ramón Ródenas (Javier Gil)

Pablo Molinero (Turrientes)

