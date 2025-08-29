Se trata de Dos tumbas, una serie española dirigida por Kike Maillo que centra su trama en una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta. La misma estrenó este viernes 29 de agosto y arrasa en todo el mundo con solo 3 capítulos.

El rodaje de este drama lleno de misterio y crímenes se desarrolló en las localizaciones de Málaga, Almería y Barcelona, lo que le da a la serie una atmósfera visual distintiva, marcada por el contraste entre la belleza de los paisajes y la oscuridad de la historia.