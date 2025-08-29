serie dos tumbas (1)
La serie Dos tumbas estrenó en Netflix el 29 de agosto de 2025 y tiene solo 3 capítulos.
Netflix: de qué trata la serie Dos tumbas
La trama de la serie Dos tumbas comienza cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a un tranquilo pueblo costero, por lo que una abuela desconsolada lo arriesga todo para descubrir la verdad... y clamar venganza.
El relato de Dos tumbas se sitúa dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos adolescentes de 16 años. La investigación concluyó sin avances ni sospechosos, dejando a las familias sumidas en la incertidumbre.
serie dos tumbas (2)
Estreno de netflix que busca romper récords.
Frente a la inacción de las autoridades, Isabel (Kiti Mánver) decide iniciar su propia investigación, desafiando los límites legales sin temor a las consecuencias con tal de esclarecer qué ocurrió con su nieta
Netflix: tráiler de la serie Dos tumbas
Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix España
Reparto de Dos tumbas, serie de Netflix
- Kiti Mánver como Isabel
- Álvaro Morte como Rafael
- Hovik Keuchkerian
- Nadia Vilaplana
- Joan Solé
- Carlos Scholz
- Nonna Cardoner
Dónde ver la serie Dos tumbas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Dos tumbas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dos tumbas (Two Graves) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Dos tumbas se puede ver en Netflix.