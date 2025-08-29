Netflix acaba de estrenar una serie que busca convertirse en el drama del año. Foto: themoviedb.

¡Se acabó la espera! Netflix acaba de sumar una tremenda producción española a su catálogo de series y películas, buscando enriquecer la oferta dramática que tan adictiva resulta para los espectadores. Álvaro Morte y Kiti Mánver son los protagonistas de una historia sin precedentes en la plataorma.

Se trata de Dos tumbas, una serie española dirigida por Kike Maillo que centra su trama en una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta. La misma estrenó este viernes 29 de agosto y arrasa en todo el mundo con solo 3 capítulos.

El rodaje de este drama lleno de misterio y crímenes se desarrolló en las localizaciones de Málaga, Almería y Barcelona, lo que le da a la serie una atmósfera visual distintiva, marcada por el contraste entre la belleza de los paisajes y la oscuridad de la historia.

La serie Dos tumbas estrenó en Netflix el 29 de agosto de 2025 y tiene solo 3 capítulos.

Netflix: de qué trata la serie Dos tumbas

La trama de la serie Dos tumbas comienza cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a un tranquilo pueblo costero, por lo que una abuela desconsolada lo arriesga todo para descubrir la verdad... y clamar venganza.

El relato de Dos tumbas se sitúa dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos adolescentes de 16 años. La investigación concluyó sin avances ni sospechosos, dejando a las familias sumidas en la incertidumbre.

serie dos tumbas (2)
Estreno de netflix que busca romper récords.

Frente a la inacción de las autoridades, Isabel (Kiti Mánver) decide iniciar su propia investigación, desafiando los límites legales sin temor a las consecuencias con tal de esclarecer qué ocurrió con su nieta

Netflix: tráiler de la serie Dos tumbas

Reparto de Dos tumbas, serie de Netflix

  • Kiti Mánver como Isabel
  • Álvaro Morte como Rafael
  • Hovik Keuchkerian
  • Nadia Vilaplana
  • Joan Solé
  • Carlos Scholz
  • Nonna Cardoner

Dónde ver la serie Dos tumbas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Dos tumbas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Dos tumbas (Two Graves) se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Dos tumbas se puede ver en Netflix.

