 Netflix y la serie alemana del momento de solo 10 capítulos

El catálogo de series y películas de Netflix está pensado para tener opciones para todos los gustos. Una serie aparece como uno de los thrillers psicológicos más elegidos del momento, a pesar de llevar más de 5 años disponible, y es que apenas tiene 10 capítulos en total: Perros de Berlín.

Desde el 2020 en adelante, el catálogo de Netflix empezó a nutrirse mucho más de series y películas de países que no nos tenían acostumbrado a un gran flujo de historias, como es el caso de Alemania. Esta serie es una de las joyas que llegaron a plataforma previo a este quiebre, y es que el fanatismo que mostraron los suscriptores fue tan grande, que 7 años después, continúan esperando la segunda temporada.

perros de berlin 1
La segunda temporada de esta serie es una de las más esperadas en Netflix

A lo largo de los 10 capítulos, esta serie logra combinar a la perfección un relato en donde el drama, crimen y el suspenso se hacen presentes, teniendo al fútbol como disparador de una historia de Netflix sin competencia en el catálogo de series y películas. A los suscriptores no les ha importado en lo absoluto que se trate de una oferta del 2018, y es que incluso en la actualidad, la eligen.

A mediados del 2024, Netflix anunciaba oficialmente que se comenzaba con la grabación de la segunda temporada de esta serie alemana, tan aclamada por los suscriptores, y es que 10 capítulos no fueron suficientes. Se espera que a finales del 2025, mediados del 2026, esta oferta ya esté disponible en el catálogo de series y películas, aunque no hay muchas certezas al respecto.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, y desde entonces ha sido considerada como la mejor oferta alemana de toda la plataforma.

Embed - Perros de Berlín | Anuncio de fecha I Netflix

Netflix: de qué trata la serie Perros de Berlín

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 10 capítulos, Perros de Berlín centra su historia en: "Dos policías investigan el asesinato de una estrella de fútbol turco-alemana, pero las turbias conexiones de uno de ellos envuelven el caso en controversia".

La serie generó tal fanatismo en los suscriptores, que a más de 7 años de su estreno en Netflix, es la oferta alemana más elegida en la actualidad.

perros de berlin 2
El drama, suspenso y crimen, están presentes en todos los capítulos de la serie de Netflix

Reparto de la serie de Netflix, Perros de Berlín

  • Felix Kramer
  • Fahri Yardim
  • Anna Maria Mühe
  • Katharina Schüttler
  • Alina Stiegler
  • Urs Rechn
  • Sinan Farhangmehr
  • Kais Setti
  • Mohamed Issa
  • Hauke Diekamp

Dónde ver la serie Perros de Berlín, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Perros de Berlín se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Dogs Of Berlin se puede ver en Netflix.
  • España: Perros de Berlín se puede ver en Netflix.

