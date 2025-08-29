 Netflix y la serie alemana del momento de solo 10 capítulos

A mediados del 2024, Netflix anunciaba oficialmente que se comenzaba con la grabación de la segunda temporada de esta serie alemana, tan aclamada por los suscriptores, y es que 10 capítulos no fueron suficientes. Se espera que a finales del 2025, mediados del 2026, esta oferta ya esté disponible en el catálogo de series y películas, aunque no hay muchas certezas al respecto.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, y desde entonces ha sido considerada como la mejor oferta alemana de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Perros de Berlín

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 10 capítulos, Perros de Berlín centra su historia en: "Dos policías investigan el asesinato de una estrella de fútbol turco-alemana, pero las turbias conexiones de uno de ellos envuelven el caso en controversia".

La serie generó tal fanatismo en los suscriptores, que a más de 7 años de su estreno en Netflix, es la oferta alemana más elegida en la actualidad.

perros de berlin 2 El drama, suspenso y crimen, están presentes en todos los capítulos de la serie de Netflix

Reparto de la serie de Netflix, Perros de Berlín

Felix Kramer

Fahri Yardim

Anna Maria Mühe

Katharina Schüttler

Alina Stiegler

Urs Rechn

Sinan Farhangmehr

Kais Setti

Mohamed Issa

Hauke Diekamp

Dónde ver la serie Perros de Berlín, según la zona geográfica