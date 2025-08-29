 Netflix y la serie alemana del momento de solo 10 capítulos

A mediados del 2024, Netflix anunciaba oficialmente que se comenzaba con la grabación de la segunda temporada de esta serie alemana, tan aclamada por los suscriptores, y es que 10 capítulos no fueron suficientes. Se espera que a finales del 2025, mediados del 2026, esta oferta ya esté disponible en el catálogo de series y películas, aunque no hay muchas certezas al respecto.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, y desde entonces ha sido considerada como la mejor oferta alemana de toda la plataforma.
Embed - Perros de Berlín | Anuncio de fecha I Netflix
Netflix: de qué trata la serie Perros de Berlín
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 10 capítulos, Perros de Berlín centra su historia en: "Dos policías investigan el asesinato de una estrella de fútbol turco-alemana, pero las turbias conexiones de uno de ellos envuelven el caso en controversia".
La serie generó tal fanatismo en los suscriptores, que a más de 7 años de su estreno en Netflix, es la oferta alemana más elegida en la actualidad.
perros de berlin 2
El drama, suspenso y crimen, están presentes en todos los capítulos de la serie de Netflix
Reparto de la serie de Netflix, Perros de Berlín
- Felix Kramer
- Fahri Yardim
- Anna Maria Mühe
- Katharina Schüttler
- Alina Stiegler
- Urs Rechn
- Sinan Farhangmehr
- Kais Setti
- Mohamed Issa
- Hauke Diekamp
Dónde ver la serie Perros de Berlín, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Perros de Berlín se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Dogs Of Berlin se puede ver en Netflix.
- España: Perros de Berlín se puede ver en Netflix.