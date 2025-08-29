En el barro_20250812_171443_0000 La serie En el barro estrenó hace poco en Netflix y ya se convirtió en una de las más vistas a nivel mundial.

Netflix: de qué trata la serie En el barro

En el barro es una serie argentina que recién estrena en Netflix y es un spin-off de El marginal. La historia centra su trama en cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” (Ana Garibaldi) y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre.

En el barro En el barro es una serie protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y jUana Molina.

En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”.

En el barro-serie-netflix (2) María Becerra debutó como actriz en la serie En el barro.

Reparto de En el barro, serie de Netflix

Ana Garibaldi (Gladys Guerra "la Borges")

Valentina Zenere (Marina Delorsi)

Ana Rujas (Amparo Vilches "la Gallega")

Rita Cortese (Cecilia Moranzón)

Lorena Vega (La Zurda)

Carolina Ramírez (Yael Rubial)

Gerardo Romano (Sergio Antín)

Cecilia Rossetto (María)

Juana Molina (Piquito)

Erika de Sautu Riestra (Dra. Olga Giuliani)

Silvina Sabater (Victoria)

Camila Peralta (Soledad Rodríguez)

Juan Gil Navarro (Andrés Faccia, el gobernador)

Justina Bustos (Eugenia Faccia)

Payuca (Coca Vidiri)

Tatu Glikman (La China)

María Becerra (Cleo)

Marcelo Subiotto (Soriano)

en el barro Eugenia "La China" Suárez tendrá un papel en la segunda temporada de En el barro, que estrenará en Netflix en 2026.

De este proyecto televisivo fue parte Alejandra "Locomotora" Oliveras, la boxeadora argentina que falleció tras sufrir un ACV isquémico.

Netflix: tráiler de la serie En el barro

Dónde ver la serie En el barro, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie En el barro se puede ver en Netflix .

En el barro se puede ver en . Estados Unidos: la serie En el barro (In the Mud) se puede ver en Netflix .

En el barro (In the Mud) se puede ver en . España: la serie En el barro se puede ver en Netflix.