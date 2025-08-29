Lo mejor en series y películas de cada una de las plataformas de streaming para ver el fin de semana.

Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video tienen una interminable lista de propuestas para elegir de su catálogo de series y películas para disfrutar durante el fin de semana, ya sea en familia con los más pequeños, solo o con la compañía deseada. Qué ver el sábado 30 o el domingo 31 de agosto de 2025.

Vale decir que hay novedades para todos los gustos, edades y géneros entre las series y películas recién agregadas, ya sea en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video.

Las plataformas Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video son consideradas las principales a nivel mundial.

Series y películas: qué ver el sábado o el domingo en Netflix y Disney+

Netflix tiene una gran cantidad de opciones para elegir en su catálogo de series y películas y cuando no sabes qué ver, podés elegir entre las 10 producciones más vistas por los usuarios en los últimos días.

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

  • En el barro
  • Rehén
  • Los ríos del destino
  • Bon appétit, majestad
  • Merlina
  • El marginal
  • Katrina: Contra viento y marea
  • Muertos S.L.
  • Pecados inconfesables
  • El sinuoso camino del derecho

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

  • Un hombre abandonado
  • Caerás
  • Planeta Solteros: Una aventura en Grecia
  • Las guerreras k-pop
  • Mi amigo Enzo
  • El cliente
  • Un amigo abominable
  • Canta con las guerreras k-pop
  • Luna de miel en familia
  • Punto de quiebre
Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.

La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).

Top 10 en Argentina hoy:

  • Thunderbolts *Los nuevos Avengers*
  • Alien: Earth
  • Quebranto
  • Un viernes de locos
  • Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Una mirada especial
  • Los increíbles 2
  • Los increíbles
  • El Amateur: Operación Venganza
  • La princesa y el sapo
  • Amanda Knox: Una historia retorcid

Series y películas de HBO Max y Prime Video para ver el fin de semana

Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

  • Viudas negras, p*tas y chorras
  • La Voz Argentina
  • Bahar
  • Peacemaker
  • Estado de furia
  • Twisted Metal
  • Gilmore girls
  • And Just Like That...
  • Marcial Maciel: El lobo de Dios
  • La Edad Dorada

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

  • La secta
  • Buscando Justicia
  • Háblame
  • Nosferatu
  • Destino final: Lazos de sangre
  • Francotirador: La batalla final
  • Beekeeper: sentencia de muerte
  • Jurassic Park
  • At Midnight
  • J. Edgar

Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.

Los 10 mejores películas en Argentina:

  • El mapa que me lleva a ti
  • Perros de guerra
  • El Exorcista: Creyentes
  • Adentro
  • El último encargo
  • Mi gran boda griega 3
  • El pasajero
  • Amenaza en el aire
  • Sin instrucciones
  • Encerrado

Los 10 mejores series en Argentina:

  • El verano que me enamoré (nuevo episodio)
  • La lista final: Lobo negro
  • Betty La Fea: La historia continúa
  • Avenida Brasil
  • Yo soy Betty, la fea
  • Cuenta regresiva
  • Educando a Nina
  • El Chavo
  • Menem
  • Agente Butterfly

