Las 10 series más populares en Argentina hoy:
- En el barro
- Rehén
- Los ríos del destino
- Bon appétit, majestad
- Merlina
- El marginal
- Katrina: Contra viento y marea
- Muertos S.L.
- Pecados inconfesables
- El sinuoso camino del derecho
Las 10 películas más populares en Argentina hoy:
- Un hombre abandonado
- Caerás
- Planeta Solteros: Una aventura en Grecia
- Las guerreras k-pop
- Mi amigo Enzo
- El cliente
- Un amigo abominable
- Canta con las guerreras k-pop
- Luna de miel en familia
- Punto de quiebre
Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.
La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).
Top 10 en Argentina hoy:
- Thunderbolts *Los nuevos Avengers*
- Alien: Earth
- Quebranto
- Un viernes de locos
- Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Una mirada especial
- Los increíbles 2
- Los increíbles
- El Amateur: Operación Venganza
- La princesa y el sapo
- Amanda Knox: Una historia retorcid
Series y películas de HBO Max y Prime Video para ver el fin de semana
Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:
Las 10 series más populares en Argentina hoy:
- Viudas negras, p*tas y chorras
- La Voz Argentina
- Bahar
- Peacemaker
- Estado de furia
- Twisted Metal
- Gilmore girls
- And Just Like That...
- Marcial Maciel: El lobo de Dios
- La Edad Dorada
Las 10 películas más populares en Argentina hoy:
- La secta
- Buscando Justicia
- Háblame
- Nosferatu
- Destino final: Lazos de sangre
- Francotirador: La batalla final
- Beekeeper: sentencia de muerte
- Jurassic Park
- At Midnight
- J. Edgar
Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.
Los 10 mejores películas en Argentina:
- El mapa que me lleva a ti
- Perros de guerra
- El Exorcista: Creyentes
- Adentro
- El último encargo
- Mi gran boda griega 3
- El pasajero
- Amenaza en el aire
- Sin instrucciones
- Encerrado
Los 10 mejores series en Argentina:
- El verano que me enamoré (nuevo episodio)
- La lista final: Lobo negro
- Betty La Fea: La historia continúa
- Avenida Brasil
- Yo soy Betty, la fea
- Cuenta regresiva
- Educando a Nina
- El Chavo
- Menem
- Agente Butterfly