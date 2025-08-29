Las 10 series más populares en Argentina hoy:

En el barro

Rehén

Los ríos del destino

Bon appétit, majestad

Merlina

El marginal

Katrina: Contra viento y marea

Muertos S.L.

Pecados inconfesables

El sinuoso camino del derecho

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

Un hombre abandonado

Caerás

Planeta Solteros: Una aventura en Grecia

Las guerreras k-pop

Mi amigo Enzo

El cliente

Un amigo abominable

Canta con las guerreras k-pop

Luna de miel en familia

Punto de quiebre

Series-y-peliculas-que-ver-Netflix-Disney-HBO-Prime-VIdeo-2 Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.

La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).

Top 10 en Argentina hoy:

Thunderbolts *Los nuevos Avengers*

Alien: Earth

Quebranto

Un viernes de locos

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Una mirada especial

Los increíbles 2

Los increíbles

El Amateur: Operación Venganza

La princesa y el sapo

Amanda Knox: Una historia retorcid

Series y películas de HBO Max y Prime Video para ver el fin de semana

Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

Viudas negras, p*tas y chorras

La Voz Argentina

Bahar

Peacemaker

Estado de furia

Twisted Metal

Gilmore girls

And Just Like That...

Marcial Maciel: El lobo de Dios

La Edad Dorada

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

La secta

Buscando Justicia

Háblame

Nosferatu

Destino final: Lazos de sangre

Francotirador: La batalla final

Beekeeper: sentencia de muerte

Jurassic Park

At Midnight

J. Edgar

Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.

Los 10 mejores películas en Argentina:

El mapa que me lleva a ti

Perros de guerra

El Exorcista: Creyentes

Adentro

El último encargo

Mi gran boda griega 3

El pasajero

Amenaza en el aire

Sin instrucciones

Encerrado

Los 10 mejores series en Argentina: