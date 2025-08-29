La cinta está escrita y dirigida por Sam Akina y centra su relato en un grupo de amigos que decide vacacionar en Grecia y terminan siendo detectives de un caso que lo toca muy de cerca.
El estreno oficial de esta película en la plataforma de Netflix fue el 27 de agosto de 2025 y tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.
Netflix: de qué trata la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia
La nueva película de Netflix centra su trama en un grupo de cinco amigos que se van de vacaciones a Grecia. En esta comedia romántica, las amistades y matrimonios se ponen a prueba con una divertida aventura detectivesca, luego de que estas personas comiencen a sospechar que la pareja de uno de ellos, podría ser un estafador que busca la ley.
Reparto de Planeta solteros: Una aventura en Grecia, película de Netflix
- Agnieszka Widlocha (Ania)
- Maciej Stuhr (Tomek)
- Weronika Ksiakiewicz-Nathaniel (Ola)
- Tomasz Karolak (Bogdan)
- Piotr Glowacki (Marcel)
- Nikodem Rozbicki (Miguel)
- Kamil Kula (Aleksander)
Tráiler de Planeta solteros: Una aventura en Grecia, película de Netflix
Dónde ver la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Planet single: Greek adventure se puede ver en Netflix.
- España: la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia se puede ver en Netflix.