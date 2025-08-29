La cinta está escrita y dirigida por Sam Akina y centra su relato en un grupo de amigos que decide vacacionar en Grecia y terminan siendo detectives de un caso que lo toca muy de cerca.

El estreno oficial de esta película en la plataforma de Netflix fue el 27 de agosto de 2025 y tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.

netflix-pelicula-Planeta-solteros-Una-aventura-en-Grecia-streaming La película de Netflix es una opción estupenda para divertirse el fin de semana.

Netflix: de qué trata la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia

La nueva película de Netflix centra su trama en un grupo de cinco amigos que se van de vacaciones a Grecia. En esta comedia romántica, las amistades y matrimonios se ponen a prueba con una divertida aventura detectivesca, luego de que estas personas comiencen a sospechar que la pareja de uno de ellos, podría ser un estafador que busca la ley.

Reparto de Planeta solteros: Una aventura en Grecia, película de Netflix

Agnieszka Widlocha (Ania)

Maciej Stuhr (Tomek)

Weronika Ksiakiewicz-Nathaniel (Ola)

Tomasz Karolak (Bogdan)

Piotr Glowacki (Marcel)

Nikodem Rozbicki (Miguel)

Kamil Kula (Aleksander)

netflix-pelicula-Planeta-solteros-Una-aventura-en-Grecia-estreno La película de Netflix acaba de estrenar y ya es una de las más vistas.

Tráiler de Planeta solteros: Una aventura en Grecia, película de Netflix

Dónde ver la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia, según la zona geográfica