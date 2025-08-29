La nueva película de Netflix se destaca por su variopinto elenco y sus ocurrencias.

Para pasar un divertido momento frente a la pantalla de Netflix, nada mejor que elegir una comedia romántica. Y una estupenda elección es la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia, una producción que acaba de estrenar y brilla entre todas las series y películas.

Esta producción polaca de 2025 es bastante divertida y se perfila este año para hacer una de las más vistas dentro de las comedias románticas.

Con un elenco variopinto y una trama que invita a una diversión asegurada, la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia es el plan perfecto para ver el fin de semana.

La cinta está escrita y dirigida por Sam Akina y centra su relato en un grupo de amigos que decide vacacionar en Grecia y terminan siendo detectives de un caso que lo toca muy de cerca.

El estreno oficial de esta película en la plataforma de Netflix fue el 27 de agosto de 2025 y tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.

La película de Netflix es una opción estupenda para divertirse el fin de semana.

Netflix: de qué trata la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia

La nueva película de Netflix centra su trama en un grupo de cinco amigos que se van de vacaciones a Grecia. En esta comedia romántica, las amistades y matrimonios se ponen a prueba con una divertida aventura detectivesca, luego de que estas personas comiencen a sospechar que la pareja de uno de ellos, podría ser un estafador que busca la ley.

Reparto de Planeta solteros: Una aventura en Grecia, película de Netflix

  • Agnieszka Widlocha (Ania)
  • Maciej Stuhr (Tomek)
  • Weronika Ksiakiewicz-Nathaniel (Ola)
  • Tomasz Karolak (Bogdan)
  • Piotr Glowacki (Marcel)
  • Nikodem Rozbicki (Miguel)
  • Kamil Kula (Aleksander)
La película de Netflix acaba de estrenar y ya es una de las más vistas.

Tráiler de Planeta solteros: Una aventura en Grecia, película de Netflix

Dónde ver la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Planet single: Greek adventure se puede ver en Netflix.
  • España: la película Planeta solteros: Una aventura en Grecia se puede ver en Netflix.

