Está en Netflix, tiene 6 capítulos y es la más prometedora del 2025

Con un total de 6 capítulos, que no llegan a durar una hora cada uno de ellos, y con un elenco repleto de actores reconocidos, con Robert De Niro como protagonista, la serie se ganó el clamor de los suscriptores de Netflix. A pesar de que ya pasaron varios meses desde su estreno, la cantidad de reproducciones no baja ni un poco, por eso apunta a ser de las más vistas del año.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, para ser, desde entonces, uno de los dramas más elegidos de toda la plataforma durante todo el año.

Netflix: de qué trata la serie Día cero

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de solo 6 capítulos con Robert De Niro, Día cero centra su historia en: "Un expresidente de EE. UU. debe volver de su retiro para encontrar la fuente de un mortal ciberataque, solo para descubrir una vasta red de mentiras y conspiraciones".

Esta serie ya es una de las historias con más reproducciones de Netflix en el 2025.

dia cero 2 El drama de Netflix cuenta con un número de reproducciones impensados

Reparto de Día cero, serie de Netflix

Robert De Niro como George Mullen

Lizzy Caplan como Alexandra Mullen

Jesse Plemons como Roger Carlson

Joan Allen como Sheila Mullen

Connie Britton como Valerie Whitesell

Bill Camp como Lasch

Dan Stevens como Evan Green

Angela Bassett como Mitchell

Dónde ver la serie Día cero, según la zona geográfica