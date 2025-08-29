Está en Netflix, tiene 6 capítulos y es la más prometedora del 2025

Con un total de 6 capítulos, que no llegan a durar una hora cada uno de ellos, y con un elenco repleto de actores reconocidos, con Robert De Niro como protagonista, la serie se ganó el clamor de los suscriptores de Netflix. A pesar de que ya pasaron varios meses desde su estreno, la cantidad de reproducciones no baja ni un poco, por eso apunta a ser de las más vistas del año.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, para ser, desde entonces, uno de los dramas más elegidos de toda la plataforma durante todo el año.
Embed - Día cero | Tráiler oficial | Netflix
Netflix: de qué trata la serie Día cero
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de solo 6 capítulos con Robert De Niro, Día cero centra su historia en: "Un expresidente de EE. UU. debe volver de su retiro para encontrar la fuente de un mortal ciberataque, solo para descubrir una vasta red de mentiras y conspiraciones".
Esta serie ya es una de las historias con más reproducciones de Netflix en el 2025.
dia cero 2
El drama de Netflix cuenta con un número de reproducciones impensados
Reparto de Día cero, serie de Netflix
- Robert De Niro como George Mullen
- Lizzy Caplan como Alexandra Mullen
- Jesse Plemons como Roger Carlson
- Joan Allen como Sheila Mullen
- Connie Britton como Valerie Whitesell
- Bill Camp como Lasch
- Dan Stevens como Evan Green
- Angela Bassett como Mitchell
Dónde ver la serie Día cero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Día cero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la Serie Día cero se puede ver en Netflix.
- España: la serie Día cero se puede ver en Netflix.