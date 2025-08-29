Está en Netflix

Está en Netflix, tiene 6 capítulos y es la más prometedora del 2025

Netflix no para de sumar ofertas a su catálogo de series y películas, renovando las opciones para todos los suscriptores. Esta serie fue una de las grandes apuestas para este 2025, y con tan solo 6 capítulos y el gran Robert De Niro como protagonista, promete ser una de las más vistas de todo el año: Día Cero.

Estamos hablando de lo que, para muchos, es una las 5 mejores producciones estadounidenses de series y películas que llegarán al catálogo de Netflix a lo largo de todo el 2025. La serie cuenta con todos los números para ser una de las más elegidas del año, ya que trae una historia con excelentes reseñas de la crítica, un relato corto e intenso y un elenco de primer nivel, destacándose Robert De Niro.

dia cero 1
Robert De Niro es la gran figura de esta serie de Netflix

Esta serie generó mucha expectativa en la previa, efectivamente logró superar todo lo esperado por este drama, y si bien muchos especulaban que tenía partes basadas en hechos reales, Netflix debió salir a aclarar que era una ficción en su totalidad. El sitio que ocupa actualmente en el catálogo de series y películas de la plataforma, es de las más elegidas y recomendadas de la plataforma.

Con un total de 6 capítulos, que no llegan a durar una hora cada uno de ellos, y con un elenco repleto de actores reconocidos, con Robert De Niro como protagonista, la serie se ganó el clamor de los suscriptores de Netflix. A pesar de que ya pasaron varios meses desde su estreno, la cantidad de reproducciones no baja ni un poco, por eso apunta a ser de las más vistas del año.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, para ser, desde entonces, uno de los dramas más elegidos de toda la plataforma durante todo el año.

Embed - Día cero | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Día cero

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de solo 6 capítulos con Robert De Niro, Día cero centra su historia en: "Un expresidente de EE. UU. debe volver de su retiro para encontrar la fuente de un mortal ciberataque, solo para descubrir una vasta red de mentiras y conspiraciones".

Esta serie ya es una de las historias con más reproducciones de Netflix en el 2025.

dia cero 2
El drama de Netflix cuenta con un número de reproducciones impensados

Reparto de Día cero, serie de Netflix

  • Robert De Niro como George Mullen
  • Lizzy Caplan como Alexandra Mullen
  • Jesse Plemons como Roger Carlson
  • Joan Allen como Sheila Mullen
  • Connie Britton como Valerie Whitesell
  • Bill Camp como Lasch
  • Dan Stevens como Evan Green
  • Angela Bassett como Mitchell

Dónde ver la serie Día cero, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Día cero se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la Serie Día cero se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Día cero se puede ver en Netflix.

