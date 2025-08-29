Netflix: la película de suspenso inglés que está cargada de misterio y no te dejará dormir

Se trata de la película El club del crimen de los jueves, dirigida por Chris Columbus y basada en la novela homónima de Richard Osman. La nueva oferta de Netflix tiene una duración de 2 horas y "el resultado es un disfrute sin complicaciones", sentenció Peter Bradshaw de The Guardian.

El club del crimen de los jueves "se trata de un divertimento casi siempre simpático y, teniendo en cuenta la calidad de su elenco, por momentos irresistible", detalló Diego Batlle de Otros Cines.