Netflix: la película de suspenso inglés que está cargada de misterio y no te dejará dormir

Netflix: de qué trata la película El club del crimen de los jueves
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El club del crimen de los jueves reza: "Resueve el homicidio del dueño de una casa de retiro junto con cuatro detectives jubilados interpretados por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie".
El club del crimen de los jueves es una película protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.
Cuatro irreprimibles jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos por diversión, pero sus investigaciones casuales dan un giro emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio entre manos.
Netflix: tráiler de El club del crimen de los jueves
Reparto de El club del crimen de los jueves, película de Netflix
- Helen Mirren (Elizabeth)
- Pierce Brosnan (Ron)
- Ben Kingsley (Ibrahim)
- Celia Imrie (Joyce)
- Naomi Ackie (Donna De Freitas)
- Daniel Mays (Chris Hudson)
- Henry Lloyd-Hughes (Bogdan)
- Tom Ellis (Jason)
- Jonathan Pryce (Stephen)
- Paul Freeman (John)
- Geoff Bell (Tony Curran)
- Richard E. Grant (Bobby Tanner)
- Ingrid Oliver (Joanna)
El 28 de agosto de 2025 estrenó en Netflix la película británica El club del crimen de los jueves.
Dónde ver la película El club del crimen de los jueves, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El club del crimen de los jueves se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El club del crimen de los jueves se puede ver en Netflix.
- España: la película El club del crimen de los jueves se puede ver en Netflix.
El club del crimen de los jueves se puede ver en Netflix desde el jueves 28 de agosto de 2025.