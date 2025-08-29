Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película de suspenso inglés que está cargada de misterio y no te dejará dormir

Netflix acaba de estrenar un thriller de misterio y suspenso que es ideal para ver el fin de semana y elegir entre la oferta de series y películas de la plataforma

Antonella Prandina
El club del crimen de los jueves es una película británica que acaba de estrenar en Netflix. Foto: themoviedb.

La plataforma de Netflix está al pie del cañón con el estreno de series y películas que resultan toda una novedad para los suscriptores. Este jueves 28 de agosto de 2025, el gigante de la N roja lanzó una producción de misterio y suspenso cargada de humor negro y con una trama distinta a todo lo demás.

Se trata de la película El club del crimen de los jueves, dirigida por Chris Columbus y basada en la novela homónima de Richard Osman. La nueva oferta de Netflix tiene una duración de 2 horas y "el resultado es un disfrute sin complicaciones", sentenció Peter Bradshaw de The Guardian.

El club del crimen de los jueves es una película de Netflix que acaba de estrenar.

El club del crimen de los jueves "se trata de un divertimento casi siempre simpático y, teniendo en cuenta la calidad de su elenco, por momentos irresistible", detalló Diego Batlle de Otros Cines.

Netflix: de qué trata la película El club del crimen de los jueves

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El club del crimen de los jueves reza: "Resueve el homicidio del dueño de una casa de retiro junto con cuatro detectives jubilados interpretados por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie".

El club del crimen de los jueves es una película protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

Cuatro irreprimibles jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos por diversión, pero sus investigaciones casuales dan un giro emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio entre manos.

Netflix: tráiler de El club del crimen de los jueves

Reparto de El club del crimen de los jueves, película de Netflix

  • Helen Mirren (Elizabeth)
  • Pierce Brosnan (Ron)
  • Ben Kingsley (Ibrahim)
  • Celia Imrie (Joyce)
  • Naomi Ackie (Donna De Freitas)
  • Daniel Mays (Chris Hudson)
  • Henry Lloyd-Hughes (Bogdan)
  • Tom Ellis (Jason)
  • Jonathan Pryce (Stephen)
  • Paul Freeman (John)
  • Geoff Bell (Tony Curran)
  • Richard E. Grant (Bobby Tanner)
  • Ingrid Oliver (Joanna)
El 28 de agosto de 2025 estrenó en Netflix la película británica El club del crimen de los jueves.

Dónde ver la película El club del crimen de los jueves, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El club del crimen de los jueves se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película El club del crimen de los jueves se puede ver en Netflix.
  • España: la película El club del crimen de los jueves se puede ver en Netflix.

El club del crimen de los jueves se puede ver en Netflix desde el jueves 28 de agosto de 2025.

