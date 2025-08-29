Milei oficializó una suba en el impuesto a los combustibles que impacta en el precio de la nafta

De esta manera, durante septiembre el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en $10,52 por litro de nafta y en $8,57 por litro de gasoil. En este último caso también habrá un aumento diferencial de $4,64 para la Patagonia y Malargüe.

Impuesto a los combustibles y postergaciones

El impacto se sentirá a partir del 1 de septiembre e implica cambios en el precio de todos los combustibles líquidos.

No se trata de impuestos nuevos, sino que se producen a raíz de la Ley 23.966, que prevé ajustes trimestrales para gravámenes de las naftas y el gasoil vinculados a los cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En diversas ocasiones, sin embargo, la implementación de estas actualizaciones se postergó por diversos motivos. Como ejemplo puede citarse lo que ocurrió antes de las últimas elecciones presidenciales, cuando el gobierno del Frente de Todos "pateó" la implementación de las subas porque la campaña electoral estaba en pleno auge.