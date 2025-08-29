Inicio Economía Dólar
Los bancos sorprendieron con el precio del dólar para este viernes 29 de agosto

Los bancos le dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio con el que se comenzará a vender el dólar este viernes 29 de agosto

Daniel Calivares
Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar en el comienzo de las operaciones bancarias de este viernes 29 de agosto, en una semana que comenzó con una fuerte suba y que luego ha ido bajando poco a poco.

Hace unas semanas, el dólar oficial llegó al record de $1.375 y luego bajó hasta los $1.310. Pero en el inicio de esta semana llegó a posicionarse muy cerca de su valor más alto desde que se eliminó el cepo cambiario.

Este lunes, el precio del dólar arrancó a $1.335 y creció hasta los $1.370, para estabilizarse el martes sobre ese valor. De hecho, este viernes, el Banco Nación, que sirve como referencia al resto, lo tendrá a un valor un poco más bajo, luego de varios días de más tranquilidad.

Precio del dólar en cada banco este viernes 29 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este viernes 29 de agosto:

  • Banco Nación: $1.345
  • Banco Galicia: $1.345
  • Banco ICBC: $1.367
  • Banco BBVA: $1.350
  • Banco Supervielle: $1.363
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.355
  • Banco Patagonia: $1.380
  • Banco Hipotecario: $1.370
  • Banco Santander: $1.345
  • Brubank: $1.348
  • Banco Credicoop: $1.360
  • Banco Macro: $1.349
  • Banco Piano: $1.350
El dólar tuvo una fuerte suba en su precio durante esta semana

Opciones para hacer con los dólares en el banco

Entre las herramientas de inversión más populares que ofrecen los bancos, y con mucho éxito, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

El plazo fijo en dólares se convirtió en una de las inversiones más populares después de la eliminación del cepo cambiario, ya que todos los bancos subieron la tasa de rendimiento y algunos la multiplicaron hasta por cinco.

También, junto con el plazo fijo en dólares, algunos bancos también ofrecen cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. No obstante, la tasa de rendimiento es menor.

