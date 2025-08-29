Los bancos sorprendieron con el precio del dólar para este viernes 29 de agosto

cotizacion del dolar

Precio del dólar en cada banco este viernes 29 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este viernes 29 de agosto:

Banco Nación: $1.345

Banco Galicia: $1.345

Banco ICBC: $1.367

Banco BBVA: $1.350

Banco Supervielle: $1.363

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.355

Banco Patagonia: $1.380

Banco Hipotecario: $1.370

Banco Santander: $1.345

Brubank: $1.348

Banco Credicoop: $1.360

Banco Macro: $1.349

Banco Piano: $1.350

dolar, precio del dolar El dólar tuvo una fuerte suba en su precio durante esta semana

Opciones para hacer con los dólares en el banco

Entre las herramientas de inversión más populares que ofrecen los bancos, y con mucho éxito, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

El plazo fijo en dólares se convirtió en una de las inversiones más populares después de la eliminación del cepo cambiario, ya que todos los bancos subieron la tasa de rendimiento y algunos la multiplicaron hasta por cinco.

También, junto con el plazo fijo en dólares, algunos bancos también ofrecen cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. No obstante, la tasa de rendimiento es menor.