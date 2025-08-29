Julieta Silva aseguró que el celular de su ex marido era "un arma" contra ella

Ahora, nuevamente en el ojo de la tormenta, Silva es investigada por la justicia y permanece con prisión domiciliaria mientras avanza la causa.

La declaración mediática de Julieta Silva

Tras la denuncia por golpes realizada por Lucas Giménez, con mucha calma Julieta explicó en una nota al medio A24: "En cuanto a golpes no fue así. Ya lo expliqué en la Fiscalía y en otros medios contando mi versión".

"Simplemente quise sacarle el celular, porque para mi el teléfono de él era un arma. Me sentí todo el tiempo amenazada, extorsionada, chantajeada con videos íntimos, con acusaciones que me iban a sacar a mis hijos, a mi bebe de 2 años recién cumplidos", sostuvo Julieta Silva.

Julieta Silva.jpg Julieta Silva enfrenta nuevamente un proceso en la Justicia tras ser denunciada por violencia por su ex marido. Imagen ilustrativa.

Agregó: "Ver su teléfono y querer filmar era una alerta, una alarma para mí. Me era extremadamente avasallante, pero eso fue todo lo que quise hacer, solamente se lo quise sacar, y no pude. Para mí el teléfono significaba un arma en todo sentido".

"Él nunca estuvo encerrado, nunca jamás, tenía varias alternativas para salir de esta propiedad", explicó y detalló que por seguridad la puerta principal siempre estaba con media vuelta de llave, porque de lo contrario se abría sola. Además del cuidado que debe tener por su pequeña hija, fruto de su relación con Giménez.

Insistió con que su ex marido nunca estuvo encerrado y además "eso no existió ni siquiera en su propia declaración".

Julieta Silva es enjuiciada en San Rafael. Foto: Gentileza Prensa Poder Judicial. La nueva estrategia de Julieta Silva es contar todo lo que vivió con su ex marido Lucas Giménez, quien la denunció por golpes. Imagen ilustrativa.

"Él llamó a la Policía y cuando llegaron nos encontraron a los dos, y yo con mi hija en brazos, que estábamos en la vereda", sostuvo la mujer desde su casa de San Rafael.

También negó que ella lo haya golpeado: "Yo creo que el supo que era el límite de todo esto, de lo que veníamos viviendo. No sé en qué momento terminamos de esta manera, no era la idea porque tenemos una bebé en común. No existió lo del baño, que yo lo haya encerrado, y no hubo golpes".

Sobre la causa de Genaro Fortunato, manifestó: "Lo que pasó hace 8 años fue realmente una tragedia que hasta el día de hoy me cuesta mucho convivir con eso", pero Julieta Silva indicó: "Estamos hablando de casos distintos y cosas totalmente diferentes".