Julieta Silva se defendió de la denuncia de violencia doméstica y dijo que su marido la extorsionó

Julieta Silva Lucas Giménez, esposo de Julieta Silva, junto a ella, luego de su casamiento. Hoy están enfrentados en la Justicia.

La defensa de Julieta Silva

Castillo justificó el silencio de su defendida en las audiencias anteriores, por encontrarse amenazada de perder a sus hijos si hacía referencia a presunto maltrato de su esposo.

Según las declaraciones del letrado, Giménez le habría advertido a Silva que le iba a mostrar videos del pasado a sus hijos sobre la causa en que se vio envuelta en el homicidio de su novio. Por la muerte de Fortunato, la acusada estuvo presa 3 años y 9 meses.

En medio de su defensa, Silva recordó que ella también lo denunció a Giménez por malos tratos, pero que las que ella radicó en los organismos competentes, quedaron archivadas.

Posteo de Carlos Castillo en Instagram

Castillo también dejó trascender que Silva no confía en la Justicia de Mendoza y por eso buscó ser representada por un letrado de otra provincia.

Hoy, Silva continúa en prisión domiciliaria y monitoreada por una pulsera por este episodio con su actual esposo.