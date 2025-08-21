Julieta Silva habló de la extorsión sexual que sufrió de su ex pareja: "Tenía videos íntimos míos"

"Julieta una vez vio que la estaba grabando cuando se bañaba. Luego le vio el celular al denunciante y tenía una infinidad de videos de ella desnuda y teniendo relaciones. Y no solo videos íntimos sino conversaciones de su celular. Cada vez que se peleaban él la extorsionaba", contó el letrado.

Roberto Castillo abogado 3 Roberto Castillo, el abogado de Julieta Silva. Foto: archivo

La investigación, que está a cargo del fiscal Fabricio Sidoti, se inició por una denuncia de Lucas Giménez a Julieta Silva el 12 de julio pasado. De acuerdo con el testimonio del denunciante, ella lo habría golpeado en una discusión y lo habría encerrado en la casa en varias oportunidades.

Silva fue detenida el 24 de julio y obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria el martes 19 de agosto.

"Viví hechos humillantes como mamá y como mujer", dijo Julieta Silva

En otro momento de la entrevista, Julieta Silva contó que desde el 2022 -el año en que se casaron- comenzaron a aparecer "algunos hechos humillantes como mamá y como mujer".

La mujer reconoció que no pudo ver las señales y que cuando se dio cuenta ya vivía bajo amenaza constante, con temor y miedo.

Con la voz quebrada ante la cámara, la sanrafaelina expresó su temor ante la opinión pública: "Esto fue sembrado hace 8 años, en referencia a su episodio con su ex novio Genaro Fortunato, "donde la gente que no me quiere creer no me cree".

Julieta Silva fue la pareja de Genaro Fortunato durante 6 meses.

Julieta Silva tiene 37 años.

"Nadie ha tomado dimensión de lo que a mí me provocó todo esto y lo que me significa hasta el día de hoy. Van a hacer 8 años ahora en septiembre, es muy difícil convivir con todo esto, que no tengamos entre nosotros a una persona que he querido muchísimo, que era muy importante para mí", recordó, entre lágrimas, a Fortunato.

La mujer se refirió al fallecimiento del joven rugbier tras un accidente de tránsito, según determinó la Justicia: "Que llamen a lo que pasó asesinato es tremendo, fue una tragedia para todos los que lo queríamos. Lamento mucho que no esté y que me haya tocado pasarlo a mí".

Por su parte, el abogado Castillo explicó la situación de temor que vivía la mujer: "Julieta le contó al fiscal que Giménez tiene un amigo en el Poder Judicial, del cual Julieta prefiere preservar su nombre. Esa era la amenaza que siempre le hacía durante las peleas".

"Le decía: '¿A vos quién te va a creer si sos Julieta Silva? Fíjate que en el ámbito de Familia todos me dan la razón a mí, y todo lo que denunció mi ex nunca le dieron la razón' (por denuncias cruzadas entre Lucas Giménez y su otra ex pareja)", detalló el defensor.

Sobre la supuesta privación de la libertad, "el denunciante tenía 3 salidas"

Entre las acusaciones que recaen sobre Julieta Silva está la de privación ilegítima de la libertad. Castillo describió que la conducta señalada es atípica y minimizó los hechos: "Fue una discusión de pareja en la que Julieta le tenía que llevar un bolso a su ex y le pidió a Giménez que se quede con la bebé".

Según el letrado, Giménez le habría reprochado por qué dejaba a la bebé y por qué se iba a encontrar a solas con ese hombre. "Vos querés tener un novio y un marido, sos una puta", le habría dicho.

Julieta Silva Lucas Giménez y Julieta Silva cuando se casaron en el 2022. Foto: archivo

"Julieta le respondió que se llevaría a la bebé con ella, pero cuando comenzaron a discutir, cerró la puerta". Esa puerta, según explicó, la cerraban habitualmente porque una vez encontraron a su hija en la pileta.

Por esto, el defensor sostuvo que la privación ilegítima de la libertad no puede darse porque el denunciante tenía "dos salidas alternativas".

"Él tiene copia de llave y una ni siquiera tiene llave, solo pasamanos, razón por la cual nunca estuvo privado de su libertad", añadió.

"Es una causa que debería tramitarse en la Justicia de Familia"

Para el abogado, la causa debería tramitarse en la Justicia de Familia. Castillo reconoció que hubo una discusión que "evidentemente sucedió. Ellos discutían delante de la niña, es decir, los dos deberían hacer terapia. Porque hay un derecho fundamental, que es el de la protección de los niños".

"Pero acá están criminalizando a una chica que no hizo absolutamente nada, que tuvo una discusión familiar con una pareja recontra celosa que no quería que llevara el bolso de fútbol al padre de la niña y que si lo hacía quería que se llevara a la bebé con ella. Cuando Julieta decidió llevar a la bebé, se produjo tal discusión que él le retuvo la llave del auto y la zamarreó", sumó Castillo.

"A Julieta se la ve entera", contó su abogado

El reconocido abogado aclaró que Julieta Silva está "entera porque tiene una defensa sólida, que somos nosotros, es el estudio de acá de Buenos Aires que la representa, y la abogada Clarisa Fuentes, en Mendoza. Julieta está hablando, ella ya entendió que no se puede negociar con un terrorista, con alguien que te chantajea y te extorsiona, que te quiere quitar a tu hija, que le quitó dinero, entonces ella está entera para resolver su situación judicial que es absolutamente injusta".