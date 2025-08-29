Una empresa del grupo Cartellone cambia de nombre y se muda a Buenos Aires

A poco de salir del concurso de acreedores en Mendoza con un acuerdo extrajudicial, se vienen cambios en grupo Cartellone. Es que una empresa del holding planea su mudanza a Buenos Aires, e incluso un cambio de razón social.
El apellido Cartellone es una marca registrada en el mundo de la construcción de grandes obras civiles y de infraestuctura. De hecho, JCCC (José Cartellone Construcciones Civiles) es su nave insignia, a partir de la cual nació otra unidad de negocios vinculada a proyectos de energía entre otros.
Nacida a mediados del 2011, Cartellone Energía y Concesiones S.A. (CECSA) ahora es parte del cambio que encara el holding tras reestructurar su millonaria deuda.
Entre las concesiones, otra de las unidades de negocio de CECSA, están los peajes. De hecho, la empresa picó en punta en marzo con la concesión de los primeros peajes en algunas rutas de Mendoza, a partir de un contrato de casi $25 mil millones.
Por lo pronto, Cartellone convocó a una asamblea de accionistas para terminar de refrendar la decisión.
Será el lunes 15 de setiembre en su sede social ubicada en Peltier 50, a pocas cuadras de Casa de Gobierno. Esa tarde será determinante para avanzar en la concreción del cambio de razón social y la mudanza a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Una condición reglamentariamente necesaria es modificar parte de su estatuto social. Así lo decidió la última reunión de directorio de la firma el viernes 22 de agosto. Y será parte de la orden del día de la asamblea convocada por el actual presidente en ejercicio de CECSA, Ignacio Layús.