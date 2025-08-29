Una empresa del grupo Cartellone cambia de nombre y se muda a Buenos Aires

Entre las concesiones, otra de las unidades de negocio de CECSA, están los peajes. De hecho, la empresa picó en punta en marzo con la concesión de los primeros peajes en algunas rutas de Mendoza, a partir de un contrato de casi $25 mil millones.

image Gerardo Cartellone, parte de la 3era generación familiar, es la cabeza de la empresa dedicada a proyectos de energía. Su hijo Alejandro está al frente del negocio de las construcciones civiles

Asamblea para definir el cambio

Por lo pronto, Cartellone convocó a una asamblea de accionistas para terminar de refrendar la decisión.

Será el lunes 15 de setiembre en su sede social ubicada en Peltier 50, a pocas cuadras de Casa de Gobierno. Esa tarde será determinante para avanzar en la concreción del cambio de razón social y la mudanza a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Una condición reglamentariamente necesaria es modificar parte de su estatuto social. Así lo decidió la última reunión de directorio de la firma el viernes 22 de agosto. Y será parte de la orden del día de la asamblea convocada por el actual presidente en ejercicio de CECSA, Ignacio Layús.