El fenómeno meteorológico con rachas de viento muy destructivas

Suelen durar de segundos a minutos y son causadas por el enfriamiento del aire debido a la evaporación o sublimación de agua y hielo, o por el propio peso del agua, granizo o nieve dentro de la nube
Cuáles son los tipos de este fenómeno
Existen distintos tipos de reventón, algunos de ellos pueden clasificarse como:
- Seco: La precipitación se evapora antes de llegar al suelo, produciendo un enfriamiento del aire que lo vuelve más denso y lo hace caer rápidamente. A menudo se observa la virga, que son cortinas de precipitación que no tocan el suelo. A pesar de la falta de lluvia en el suelo, pueden generar rachas de viento muy fuertes y un ascenso brusco de la temperatura debido al calentamiento adiabático.
- Húmedo: La precipitación, principalmente lluvia, sí alcanza el suelo. Se caracterizan por una fuerte corriente descendente de aire que impacta contra el suelo y se dispersa horizontalmente.