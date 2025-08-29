El fenómeno meteorológico con rachas de viento muy destructivas

Qué es el reventón

Una ráfaga descendente, también llamada descendente, reventón, desplome, bomba de lluvia o martillazo, es una intensa corriente vertical de vientos que soplan hacia abajo y se expanden radialmente al llegar a la superficie, es decir, se extienden en líneas rectas hacia todas las direcciones desde el punto de impacto con el suelo.

reventon

Este fenómeno se originan en condiciones convectivas profundas y húmedas, generalmente en cumulonimbus o cúmulos congestus. Pueden producir vientos destructivos superiores a los 200 km/h, lo cual genera que a veces sean confundidos con los de un tornado, aunque su dinámica es diferente (no giran como en los ciclones y tornados).