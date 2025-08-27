Inicio Sociedad Alerta
Alerta en Argentina: llega el MJO, el fenómeno que causa lluvias tropicales y puede durar hasta 60 días

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de este increíble fenómeno. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
La OMJ está asociada con la velocidad e intensidad de El Niño-La Niña (ENSO), uno de los principales impulsores del clima a largo plazo

El Servicio Meteorológico Nacional comparte su monitoreo subestacional, en él notifica los fenómenos que se encuentran activos en Argentina en el momento. En este caso emitió un alerta por la llegada de Oscilación de MaddenJulian (MJO). A continuación te contaremos de que se trata y las medidas que debes tomar.

Alerta en Argentina

El Servicio Metrológico Nacional alertó que la Oscilación de MaddenJulian se encuentra en una fase positiva activa en la Argentina. En cuanto al fenómeno alertaron: "Se prevé que pierda señal rápidamente y se mantenga inactiva en el período de pronóstico".

mjo fenomeno argentina activo
La API del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) permite a los desarrolladores acceder a pronósticos, alertas y observaciones cruciales, además de otros datos meteorológicos

La Oscilación de Madden-Julian (OMJ) es un fenómeno meteorológico que se propaga de oeste a este a través de los océanos tropicales, causando pulsos de nubosidad y lluvia con una frecuencia de unos 30 a 60 días. Es el principal patrón de variabilidad climática tropical a corto plazo y afecta tanto la intensidad de la lluvia como la formación de tormentas tropicales y huracanes.

La OMJ se desplaza en una onda alrededor del ecuador, cruzando el Océano Índico, el Océano Pacífico y, a veces, el Atlántico. Se manifiesta en dos fases: una fase activa de convección, que aumenta las lluvias, seguida de una fase suprimida donde la actividad de las tormentas disminuye.

Cada ciclo de la OMJ dura aproximadamente entre 30 y 60 días.

Cuidados frente a las lluvias

El SMN comparte las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección frente a las lluvias

tormenta nubes
La OMJ influye en la temporada de ciclones, pudiendo favorecer su desarrollo y el de huracanes cuando se dan las condiciones adecuadas

  • Evitá actividades al aire libre.
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

