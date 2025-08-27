Alerta en Argentina: llega el MJO, el fenómeno que causa lluvias tropicales y puede durar hasta 60 días

Alerta en Argentina

El Servicio Metrológico Nacional alertó que la Oscilación de MaddenJulian se encuentra en una fase positiva activa en la Argentina. En cuanto al fenómeno alertaron: "Se prevé que pierda señal rápidamente y se mantenga inactiva en el período de pronóstico".

La Oscilación de Madden-Julian (OMJ) es un fenómeno meteorológico que se propaga de oeste a este a través de los océanos tropicales, causando pulsos de nubosidad y lluvia con una frecuencia de unos 30 a 60 días. Es el principal patrón de variabilidad climática tropical a corto plazo y afecta tanto la intensidad de la lluvia como la formación de tormentas tropicales y huracanes.