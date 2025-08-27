Alerta en Argentina: llega el MJO, el fenómeno que causa lluvias tropicales y puede durar hasta 60 días

La OMJ se desplaza en una onda alrededor del ecuador, cruzando el Océano Índico, el Océano Pacífico y, a veces, el Atlántico. Se manifiesta en dos fases: una fase activa de convección, que aumenta las lluvias, seguida de una fase suprimida donde la actividad de las tormentas disminuye.
Cada ciclo de la OMJ dura aproximadamente entre 30 y 60 días.
Cuidados frente a las lluvias
El SMN comparte las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección frente a las lluvias
tormenta nubes
La OMJ influye en la temporada de ciclones, pudiendo favorecer su desarrollo y el de huracanes cuando se dan las condiciones adecuadas
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.