Este fenómeno se observa principalmente en las regiones polares, como el Ártico y la Antártida, aunque también se puede encontrar en lagos y ríos en climas muy fríos

Cómo se forma

Las flores de hielo se forman cuando hay una fina capa de hielo o hielo marino con pequeñas fisuras o grietas. A través de estas grietas, el vapor de agua se escapa desde el agua líquida o la humedad del sustrato.

Al entrar en contacto con el aire extremadamente frío (por debajo de 0°C), el vapor de agua se condensa y se congela rápidamente en forma de cristales de hielo. Estas estructuras de hielo crecen verticalmente, a medida que el aire húmedo continúa ascendiendo y congelándose, dando lugar a la forma de "pétalos" o flores.

flor de hielo agua Cuando se dan las condiciones apropiadas, la naturaleza deja sorpresas hermosas, heladas y efímeras en los bosques y jardines

Existen distintas flores de hielo, algunas de ellas son: