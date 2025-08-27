Este increíble fenómeno solo sucede en una parte del mundo y muchas personas no conocen su existencia. La flor de hielo es algo hermoso de observar, a continuación te contaremos los lugares en donde se forma y la razón por la que se crea.
Este fenómeno natural fascinante se presenta en regiones muy frías, donde el vapor de agua se escapa de finas grietas en el hielo y se congela al contacto con el aire helado, formando intrincados cristales que se asemejan a flores.
Este proceso, llamado cristalización, puede ocurrir tanto en los mares polares como en la tierra, donde la humedad del suelo o de los tallos de las plantas se congela en el aire frío, creando "jardines" congelados.
Este fenómeno se observa principalmente en las regiones polares, como el Ártico y la Antártida, aunque también se puede encontrar en lagos y ríos en climas muy fríos
Las flores de hielo se forman cuando hay una fina capa de hielo o hielo marino con pequeñas fisuras o grietas. A través de estas grietas, el vapor de agua se escapa desde el agua líquida o la humedad del sustrato.
Al entrar en contacto con el aire extremadamente frío (por debajo de 0°C), el vapor de agua se condensa y se congela rápidamente en forma de cristales de hielo. Estas estructuras de hielo crecen verticalmente, a medida que el aire húmedo continúa ascendiendo y congelándose, dando lugar a la forma de "pétalos" o flores.
Existen distintas flores de hielo, algunas de ellas son: