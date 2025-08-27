Las plantas en el fondo del lago se descomponen y liberan gas metano

Las plantas en el fondo del lago se descomponen y liberan gas metano, que se congela al acercase a la helada superficie del lago.

Este increíble fenómeno solo sucede en una parte del mundo y muchas personas no conocen su existencia. La flor de hielo es algo hermoso de observar, a continuación te contaremos los lugares en donde se forma y la razón por la que se crea.

Qué es la flor de hielo

Este fenómeno natural fascinante se presenta en regiones muy frías, donde el vapor de agua se escapa de finas grietas en el hielo y se congela al contacto con el aire helado, formando intrincados cristales que se asemejan a flores.

flor de hielo
La mayoría de estas formas de hielo no ocurren en el frío extremo; son más probables en la transición de calor a frío

Este proceso, llamado cristalización, puede ocurrir tanto en los mares polares como en la tierra, donde la humedad del suelo o de los tallos de las plantas se congela en el aire frío, creando "jardines" congelados.

Este fenómeno se observa principalmente en las regiones polares, como el Ártico y la Antártida, aunque también se puede encontrar en lagos y ríos en climas muy fríos

Cómo se forma

Las flores de hielo se forman cuando hay una fina capa de hielo o hielo marino con pequeñas fisuras o grietas. A través de estas grietas, el vapor de agua se escapa desde el agua líquida o la humedad del sustrato.

Al entrar en contacto con el aire extremadamente frío (por debajo de 0°C), el vapor de agua se condensa y se congela rápidamente en forma de cristales de hielo. Estas estructuras de hielo crecen verticalmente, a medida que el aire húmedo continúa ascendiendo y congelándose, dando lugar a la forma de "pétalos" o flores.

flor de hielo agua
Cuando se dan las condiciones apropiadas, la naturaleza deja sorpresas hermosas, heladas y efímeras en los bosques y jardines

Existen distintas flores de hielo, algunas de ellas son:

  • Flores de escarcha (Frost flowers): son delicados cristales de hielo que se desprenden de tallos de plantas de un grosor de hojas finas, y son comunes en el otoño y principios del invierno en zonas templadas.
  • Flores de hielo marinas: se forman sobre las placas de hielo en los mares de las regiones polares, en la Antártida y el Ártico.
  • Flores de hielo terrestres: ocurren en la tierra o en el suelo cuando la humedad del suelo o de los tallos de las plantas se congela.

