Cómo se forma este fenómeno

Las olas bioluminiscentes son causadas por dinoflagelados, microorganismos marinos que brillan cuando son agitados, creando un espectáculo de luz azul-verdosa en el agua. Este fenómeno, que puede durar semanas o ser fugaz, depende de factores como la temperatura del agua y las corrientes.

Algunos factores que influyen en su formación son