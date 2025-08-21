mapa_alertas - 2025-08-21 mendoza viento Estas zonas serán afectadas por vientos normales

En Malargüe habrá viento Zonda desde el amanecer, intensificándose desde las 14, con promedios de 50 km/h. Otra zona que se verá afectada es San Rafael hacia las 18 o 19, girando luego al sur hasta la medianoche.

Además, pronostican que amanecerá nublado en la zona Sur y seminublado en el resto de la provincia. Hay probabilidad de lluvias en el oeste del Valle de Uco y en el oeste del Gran Mendoza durante la tarde. Nublado durante la noche en la zona Este.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

viento zonda mendoza.jpg Toma las medidas necesarias para cuidarte