Evita salir durante un alerta vigente de Zonda

Foto: Cristián Lozano / Diario Uno

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta amarillo por la llegada de fuertes ráfagas de viento Zonda a toda la provincia de Mendoza este jueves 21 de agosto. A continuación te contaremos si este fenómeno seguirá afectando a la provincia este viernes.

Viento Zonda en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de viento Zonda a toda la provincia este jueves. El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Para este viernes, la Dirección de Contingencias Climáticas adelantó que amanecerá ventoso hasta las 20. Toda la provincia desde el Sur se verá afectada, con velocidades promedio de 35 a 40 km/h.

mapa_alertas - 2025-08-21 mendoza viento
Estas zonas serán afectadas por vientos normales

En Malargüe habrá viento Zonda desde el amanecer, intensificándose desde las 14, con promedios de 50 km/h. Otra zona que se verá afectada es San Rafael hacia las 18 o 19, girando luego al sur hasta la medianoche.

Además, pronostican que amanecerá nublado en la zona Sur y seminublado en el resto de la provincia. Hay probabilidad de lluvias en el oeste del Valle de Uco y en el oeste del Gran Mendoza durante la tarde. Nublado durante la noche en la zona Este.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

viento zonda mendoza.jpg
Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
  • Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

