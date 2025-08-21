mapa_alertas - 2025-08-21 mendoza viento
Estas zonas serán afectadas por vientos normales
En Malargüe habrá viento Zonda desde el amanecer, intensificándose desde las 14, con promedios de 50 km/h. Otra zona que se verá afectada es San Rafael hacia las 18 o 19, girando luego al sur hasta la medianoche.
Además, pronostican que amanecerá nublado en la zona Sur y seminublado en el resto de la provincia. Hay probabilidad de lluvias en el oeste del Valle de Uco y en el oeste del Gran Mendoza durante la tarde. Nublado durante la noche en la zona Este.
Medidas de protección
El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.