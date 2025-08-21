La Tierra pierde protección: el campo magnético se reduce y las consecuencias son irreversibles

campo magnético de la Tierra El campo magnético de la Tierra, escudo fundamental que protege al planeta de la radiación solar y cósmica, está sufriendo un debilitamiento acelerado

¿Por qué se debilita el campo magnético de la tierra?

En los últimos dos siglos, el campo magnético ha perdido entre un 9 % y un 10 % de su intensidad global. De hecho, la misión Swarm de la ESA ha detectado una intensa región de debilitamiento conocida como la Anomalía del Atlántico Sur (SAA), que se extiende entre África y Sudamérica. Esta zona ha crecido y se ha desplazado hacia el oeste a aproximadamente 20 km por año.

A raíz de esto, el equipo de investigación ha publicado recientemente sus últimos hallazgos en Nature Geoscience. Estiman una reducción del campo del 10–15 % desde el año 1 d.C., acelerándose especialmente desde el año 2000.

Sin embargo, la debilidad del campo magnético no se distribuye uniformemente en todo el planeta: mientras algunas regiones se debilitan, otras muestran fortalecimiento.

campo magnético de la Tierra (1) El origen de este debilitamiento se atribuye a cambios en el núcleo externo líquido de la Tierra, donde alteraciones en el flujo de hierro fundido afectan la generación del campo magnético

El origen del campo magnético terrestre es la dinamo planetaria, el movimiento turbulento del hierro fundido en el núcleo externo genera corrientes eléctricas, y estas, a su vez, producen el campo magnético. Alteraciones en este flujo pueden cambiar su intensidad.

Además, modelos recientes sugieren que una anomalía profunda bajo el continente africano, a unos 2 km de profundidad en el núcleo de la Tierra, podría estar vinculada a este debilitamiento y a posibles futuras inversiones de polos.

También se han estudiado estructuras internas como superplumas (masas calientes en el límite entre el núcleo y el manto) que podrían estar influyendo en anomalías como la SAA y la Anomalía de la Edad de Hierro del Levante.

Históricamente, el campo magnético ha pasado por inversiones de polos, como cuando el polo norte magnético se convierte en sur y viceversa, procesos que ocurren en escalas geológicas, cada ciento de miles de años. Estos eventos suelen ir acompañados de una disminución prolongada del campo, aunque la recuperación posterior puede ser rápida.

Embed - ¿El campo magnético de la Tierra está cambiando? - UNAM Global Una científica del Instituto de Astronomía UNAM da algunas explicaciones al respecto

Los científicos consideran que aunque el debilitamiento actual es significativo, se sitúa dentro del rango de variación normal. No hay indicios de que vaya acompañado de consecuencias catastróficas repentinas.

Sin embargo, existe preocupación por impactos tecnológicos: la Anomalía del Atlántico Sur ya ha causado interrupciones temporales en satélites e incluso en la Estación Espacial Internacional, debido al aumento de radiación.

Un debilitamiento mayor y prolongado podría exponer más radiación al planeta Tierra, con impactos potenciales en la salud, el clima, la biodiversidad y los sistemas eléctricos o de comunicaciones.

¿Qué factores explican este fenómeno?

Variabilidad natural del geodínamo terrestre: el flujo del hierro líquido es dinámico y complejo.

Fenómenos geofísicos profundos, como superplumas o anomalías bajo África.

Expansión de regiones débiles como la Anomalía del Atlántico Sur, que concentra y amplía la pérdida del campo en zonas específicas.

Patrones geológicos y paleomagnéticos, que demuestran que este tipo de fluctuaciones han ocurrido durante miles de años y siguen un ciclo variable.

Aunque este fenómeno no representa una emergencia inmediata, la vigilancia satelital y los estudios paleomagnéticos son esenciales para anticipar y mitigar efectos tecnológicos y naturales en el futuro.