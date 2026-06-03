Cómo preparar el sustrato ideal para tu cactus y evitar que se pudra: consigue la tierra perfecta

Tener un cactus en casa suele ser el primer paso de cualquier persona que se adentra en el mundo de la jardinería, ya que su fama de planta inmortal hace que sea muy elegido. Sin embargo, existe un enemigo silencioso que, tarde o temprano, se cobra la vida de la mayoría de ellos; la elección incorrecta de la tierra.
Cuando la tierra permanece húmeda por más de tres o cuatro días, el oxígeno deja de circular. Esto genera el escenario perfecto para la proliferación de hongos, poniendo en peligro la vida de tu cactus.
Cómo preparar el sustrato ideal para tu cactus
En su hábitat natural, estas plantas crecen en suelos áridos, pedregosos y con nutrientes limitados. Si recreamos las condiciones de un jardín tropical, la muerte por pudrición estará al acecho.
Otro ejemplo puede verse en el riego. Mientras que una planta de hojas verdes agradece un suelo que conserve la humedad, las raíces de un cactus son extremadamente sensibles al agua estancada.
Preparar esta tierra perfecta para tu jardín o colección de interior es un proceso muy sencillo. Solo necesitás un balde o contenedor grande para hacer la mezcla y un recipiente chico para que te sirva como medida. El paso a paso se muestra a continuación:
- Tomá la parte de tierra orgánica y pasala por un colador grueso o tamiz. El objetivo es eliminar palitos, hojas grandes o terrones que puedan retener demasiada humedad.
- Utilizando tu recipiente de medida, volcá en el balde una parte de tierra tamizada, una parte de perlita y una parte de arena de río gruesa.
- Con una pala de jardín o con las manos, revolvé enérgicamente todos los ingredientes.
- Tomá un puñado del sustrato que preparaste, apretalo con fuerza con el puño cerrado y abrí la mano. Si la mezcla se desmorona de inmediato, es perfecta.
El toque final antes de plantar tu cactus
Una vez que lograste la textura ideal, el proceso de plantado del cactus es clave para asegurar el éxito. Colocá siempre una base de piedras medianas o leca en el fondo de la maceta para que el agua no se estanque abajo.
Luego, llená con tu sustrato casero, acomodá el cactus con cuidado y rellená los costados sin aplastar la tierra con demasiada fuerza para que el suelo permanezca aireado.