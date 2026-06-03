Cómo preparar el sustrato ideal para tu cactus y evitar que se pudra: consigue la tierra perfecta

Cómo preparar el sustrato ideal para tu cactus

En su hábitat natural, estas plantas crecen en suelos áridos, pedregosos y con nutrientes limitados. Si recreamos las condiciones de un jardín tropical, la muerte por pudrición estará al acecho.

Otro ejemplo puede verse en el riego. Mientras que una planta de hojas verdes agradece un suelo que conserve la humedad, las raíces de un cactus son extremadamente sensibles al agua estancada.

cactus Puedes preparar tu mismo la tierra perfecta para tu cactus.

Preparar esta tierra perfecta para tu jardín o colección de interior es un proceso muy sencillo. Solo necesitás un balde o contenedor grande para hacer la mezcla y un recipiente chico para que te sirva como medida. El paso a paso se muestra a continuación:

Tomá la parte de tierra orgánica y pasala por un colador grueso o tamiz. El objetivo es eliminar palitos, hojas grandes o terrones que puedan retener demasiada humedad.

Utilizando tu recipiente de medida, volcá en el balde una parte de tierra tamizada, una parte de perlita y una parte de arena de río gruesa.

Con una pala de jardín o con las manos, revolvé enérgicamente todos los ingredientes.

Tomá un puñado del sustrato que preparaste, apretalo con fuerza con el puño cerrado y abrí la mano. Si la mezcla se desmorona de inmediato, es perfecta.

El toque final antes de plantar tu cactus

Una vez que lograste la textura ideal, el proceso de plantado del cactus es clave para asegurar el éxito. Colocá siempre una base de piedras medianas o leca en el fondo de la maceta para que el agua no se estanque abajo.

Luego, llená con tu sustrato casero, acomodá el cactus con cuidado y rellená los costados sin aplastar la tierra con demasiada fuerza para que el suelo permanezca aireado.