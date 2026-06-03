En 1946 liberaron 40 ejemplares de una especie de Canadá: 80 años después, son 100.000 y no saben como controlarlos

Hoy, la presencia de las llamadas "castoreras", las represas construidas por estos animales, es una evidencia visible del profundo impacto que puede tener la introducción de especies exóticas en ambientes donde no evolucionaron de forma natural. Estos diques alteran cursos de agua, inundan extensas superficies de bosque y modifican tanto los ecosistemas terrestres como los acuáticos.

La magnitud del problema quedó reflejada en una investigación realizada por científicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), quienes identificaron más de 200.000 diques distribuidos a lo largo del archipiélago fueguino. Según el estudio, estos animales ya ocupan cerca del 50% del territorio insular, sin distinguir las fronteras políticas que separan a Argentina y Chile.

Castores (1)

¿Cuál es la solución que propusieron estos dos países de América del Sur?

Mediante el análisis de imágenes satelitales de alta resolución obtenidas de plataformas como Microsoft Bing, Google Earth y HERE, los investigadores registraron un total de 206.203 represas. De ellas, 100.951 se encuentran en territorio argentino y 105.252 del lado chileno.

Desde hace décadas, los dos países de América del Sur intentan controlar el avance de esta especie invasora mediante programas de manejo, estudios científicos y planes de erradicación. Sin embargo, los resultados han sido limitados debido a la extraordinaria capacidad reproductiva de los castores, su adaptación al ambiente fueguino y la falta de enemigos naturales que regulen sus poblaciones.

Consciente de la gravedad de la situación, en 2008 ambos países firmaron un acuerdo de cooperación destinado a restaurar los ecosistemas afectados mediante la erradicación progresiva de la especie. A partir de este compromiso se desarrollaron experiencias piloto entre 2014 y el período comprendido entre 2016 y 2018, en distintas zonas representativas del archipiélago.

Estas acciones abarcaron diversos tipos de ambientes y sistemas de tenencia de la tierra, constituyendo la primera experiencia de erradicación a mediana escala de un mamífero exótico invasor realizada en Argentina. Aunque los avances permitieron obtener información valiosa para el manejo futuro, los especialistas coinciden en que el desafío continúa vigente.