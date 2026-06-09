La infraestructura de US$33 millones en América del Sur que luego de 8 años de inauguración sigue sin uso

La inversión fue cercana a los 33 millones de dólares y contempló la construcción de 14 edificios con un total de 672 departamentos, además de áreas comunes y espacios pensados para el uso cotidiano. Durante los Juegos, el complejo cumplió su función principal. Sin embargo, una vez finalizada la competencia, el destino de esta infraestrutura comenzó a cambiar.

Villa Suramericana en Cochabamba (1)

Lo que sucedió con este complejo

La situación abrió el debate sobre la planificación de este tipo de proyectos en América del Sur, donde grandes inversiones destinadas a eventos internacionales no siempre logran una reconversión efectiva. En el caso de Cochabamba, la Villa Sudamericana se transformó en un símbolo de esa tensión entre la promesa de desarrollo y la realidad posterior.

El proyecto posterior, que buscaba transformar la Villa Sudamericana en viviendas sociales o en espacios de uso institucional, no logró consolidarse. Las dificultades administrativas, los costos de mantenimiento y la falta de un plan de adjudicación claro fueron postergando su ocupación efectiva. Con el paso del tiempo, los departamentos quedaron vacíos, y la infraestructura fue perdiendo la actividad para la que había sido construido.

Años después, la imagen de la Villa Sudamericana es la de un espacio detenido. Sus 14 bloques permanecen en pie, pero sin la vida para la que fueron pensados. Las áreas comunes muestran signos de deterioro, y el silencio reemplazó el movimiento que alguna vez tuvo durante los Juegos. Lo que debía ser un legado deportivo se convirtió en un ejemplo de infraestructura sin uso sostenido.