Lo que durante años fue considerado un simple residuo agrícola hoy se está transformando en una nueva oportunidad de negocio para un país de América del Sur. Se trata de una iniciativa que convierte desechos del cultivo de banana en materia prima para la fabricación de una amplia variedad de productos industriales.
El país de América del Sur transforma 220 toneladas de troncos de plátanos residuales en ropa, papel y bandejas de fruta
Este país de América del Sur resalta por una propuesta única en sostenibilidad en la que transformar el árbol de banana para darles otra vida
La banana, también conocida como plátano en muchos países, es una de las frutas más consumidas del mundo. Sin embargo, una vez cosechado el fruto, millones de troncos del árbol del banano quedaban abandonados en los campos, donde terminaban descomponiéndose sin ningún aprovechamiento productivo. Ahora, Brasil está decidido a cambiar esa realidad.
El país de América del Sur transforma 220 toneladas de troncos de plátanos residuales en ropa, papel y bandejas de fruta
El país de América del Sur impulsa diversas iniciativas que transforman los pseudotallos del plátano en materia prima para la fabricación de ropa, papel, envases y otros productos industriales. El proceso comienza con la recolección de los pseudotallos en las zonas de cultivo. Posteriormente, estos son trasladados a plantas de procesamiento, donde se clasifican según su tamaño, nivel de humedad y estado de conservación.
A través de sistemas mecánicos especializados, las fibras son separadas de la pulpa vegetal. Luego pasan por procesos de lavado, secado y control de calidad que permiten obtener una materia prima apta para la elaboración de textiles, papel, bandejas para frutas, embalajes y otros productos industriales. Diversos estudios técnicos realizados en Brasil han demostrado que estas fibras poseen una elevada resistencia mecánica, una característica que amplía considerablemente sus posibilidades de uso.
El proyecto brasileño que ganó reconocimiento internacional
Para garantizar la calidad del producto final, las instalaciones especializadas en este país de América del Sur monitorean de forma permanente aspectos como la longitud de las fibras, el contenido de humedad, la presencia de impurezas y su resistencia mecánica.
Uno de los casos más destacados es Banana Têxtil, desarrollado por el Instituto SENAI de Tecnología Textil. La iniciativa ha logrado reconocimiento internacional por convertir residuos agrícolas en insumos de alto valor para la industria textil y otros sectores productivos. El proyecto de este país de América del Sur fue finalista de los BRICS Solutions Awards, consolidándose como un ejemplo de cómo la innovación y la economía circular pueden transformar un desecho agrícola en una nueva fuente de ingresos y desarrollo industrial.