El país de América del Sur transforma 220 toneladas de troncos de plátanos residuales en ropa, papel y bandejas de fruta

A través de sistemas mecánicos especializados, las fibras son separadas de la pulpa vegetal. Luego pasan por procesos de lavado, secado y control de calidad que permiten obtener una materia prima apta para la elaboración de textiles, papel, bandejas para frutas, embalajes y otros productos industriales. Diversos estudios técnicos realizados en Brasil han demostrado que estas fibras poseen una elevada resistencia mecánica, una característica que amplía considerablemente sus posibilidades de uso.

Brasil platano (1)

El proyecto brasileño que ganó reconocimiento internacional

Para garantizar la calidad del producto final, las instalaciones especializadas en este país de América del Sur monitorean de forma permanente aspectos como la longitud de las fibras, el contenido de humedad, la presencia de impurezas y su resistencia mecánica.

Uno de los casos más destacados es Banana Têxtil, desarrollado por el Instituto SENAI de Tecnología Textil. La iniciativa ha logrado reconocimiento internacional por convertir residuos agrícolas en insumos de alto valor para la industria textil y otros sectores productivos. El proyecto de este país de América del Sur fue finalista de los BRICS Solutions Awards, consolidándose como un ejemplo de cómo la innovación y la economía circular pueden transformar un desecho agrícola en una nueva fuente de ingresos y desarrollo industrial.