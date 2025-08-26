Una de las principales empresas de tours de compras suspendió sus viajes a Chile por precaución

"El viernes recibimos información de colegas del país trasandino y del garaje donde guardamos nuestras unidades, advirtiendo que ya han recibido amenazas de que van a atacar a los vehículos con patente argentina a modo de venganza", explicó.

que se puede pasar de chile a argentina, tour de compras.webp Una de las empresas mendocinas que realiza tours de compras suspendió sus viajes ante las supuestas amenazas de barrabravas. Foto: archivo

La medida afectará a por lo menos 120 personas que ya tenían pagos sus viajes programados para agosto. "Los pasajeros también estaban preocupados y entendieron la situación. Nosotros reprogramamos todos los viajes para el 5 de septiembre", aclaró Castro.

Además, contó que el domingo, luego de la difusión de los audios, un colectivo mendocino que paró en Los Andes -la localidad chilena más cerca para los mendocinos- fue apedreado cuando estaban estacionados mientras los viajeros realizaban compras en locales comerciales.

Desde Aprocam aseguraron que los camiones saldrán con normalidad

Ricardo Squartini, presidente de Aprocam, confirmó a Diario UNO que los camiones saldrán con normalidad desde Mendoza hacia Chile y que aún no han recibido casos de agresiones a vehículos o choferes.

Aunque sí mencionó un solo caso de un camión estacionado al que le rompieron el vidrio de la puerta del acompañante y le robaron las pertenencias al conductor, pero aclaró que no podría vincularlo a las supuestas amenazas de los barras de la Universidad de Chile.

Por otra parte, fuentes oficiales afirmaron que aún no se han reportado casos y que, por ahora, las supuestas amenazas no han pasado a mayores.

Los incidentes de los hinchas chilenos en el estadio Libertadores de América

En el partido de vuelta que disputaron Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana debió ser suspendido por graves incidentes generados por los hinchas visitantes en Avellaneda.

Ubicados en una de las bandejas superiores, integrantes de la numerosa parcialidad trasandina lanzaron todo tipo de objetos (palos, butacas, proyectiles) hacia la tribuna baja en la que los hinchas locales intentaron refugiarse.

Con el juego detenido y todos los jugadores intentando frenar a los violentos desde el campo de juego, los árbitros deliberaron con los encargados de la seguridad y los veedores de Conmebol la posible suspensión del encuentro.

u de chile hinchas incidentes independiente Barras chilenos dañaron las instalaciones del estadio de Independiente de Avellaneda.

Mientras los jugadores se fueron al vestuario para esperar una decisión final e Independiente reportó daños en las instalaciones (baños y tribunas) los hinchas chilenos fueron emplazados a salir del estadio para evitar problemas mayores.

Cuando la mayoría de los hinchas chilenos había abandonado sus ubicaciones y la situación parecía calmarse, la barra de Independiente se dirigió hacia ese sector, agredió a los visitantes e incluso algunos simpatizantes chilenos se arrojaron desde las tribunas hacia el vacío para intentar escapar de la violencia.

El final fue caótico, con heridos graves de uno y otro lado, e hinchas locales invadiendo el campo de juego (la Policía demoró para dejarlos salir) mientras los efectivos de seguridad intentaban desalojar el estadio después de un verdadero desastre organizativo tanto del club local, los organismos de seguridad y la propia Conmebol, cuya voz oficial indicó que la cancelación del partido fue por "falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad".

Independiente aseguró que tiene identificados a varios barras chilenos

Independiente comunicó el domingo que identificó a 25 barras que estarían involucrados en los graves incidentes del partido ante Universidad de Chile en el Libertadores de América.

Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que "ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia" y que "las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables".

Desde el Rojo prometieron colaboración total con la Justicia. "Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde", manifestaron, buscando deslindar responsabilidades del caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.