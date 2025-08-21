independiente, u de chile Los barrabravas de la U de Chile se enfrentaron con los de Independiente.

El antecedente de barrabravas chilenos en Mendoza

El paso del club chileno Colo Colo por Mendoza en los últimos días de febrero de 2024 también dejó no sólo una derrota de Godoy Cruz en la Copa Libertadores sino también una docena de detenidos sospechados de haber cometido distintos delitos.

Los barrabravas de Colo Colo coparon distintos sectores de Mendoza donde cometieron hechos vandálicos, robos en locales comerciales y hasta uno de ellos fue acusado de cometer una violación.

Hinchas Colo Colo 3.jpeg Los barrabravas de Colo Colo protagonizaron violentos hechos en pleno centro.

Los incidentes que generaron los hinchas de Colo Colo se dividieron en tres expedientes: uno por abuso sexual con acceso carnal y dos por robos agravados. El primero de ellos, que supone el delito más grave en cuanto a la pena que arriesga, tuvo a un barrabrava chileno imputado por haber violado a una mujer en una plaza ubicada en las inmediaciones del Hospital Central. Aunque finalmente terminó recuperando su libertad por falta de pruebas.

Mientras que las causas contra los barrabravas que cometieron los robos en kioscos derivaron en condenas contra ellos. Si bien quedaron libres, fueron deportados a Chile y se prohibió que vuelvan a ingresar a Argentina.