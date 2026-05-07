Matías Fernández: la exigencia de un Independiente Rivadavia que va por todo y la importancia de Villa tras el ida y vuelta

Matías Fernández, contento por la clasificación a la siguiente fase de Copa Libertadores

Tras el empate 1 a 1 ante Fluminense, Matías Fernández mostró su emoción por seguir sumando episodios dorados en la historia del club. "El objetivo era clasificar. Lo logramos y la verdad que estamos muy felices por eso. Para nosotros, desde que arrancó el campeonato con Copa Argentina, desde ese partido nos convencimos de que todas iban a ser finales, por eso jugamos así todos los partidos que jugamos. Y la verdad por eso estamos donde estamos, con esta clasificación", señaló el enganche de la Lepra luego de obtener el pasaje a octavos en el Malvinas Argentinas.

matias fernandez lepra libertadores Fernández y Berti intercambiando charla en el encuentro entre Independiente Rivadavia y Fluminense por Libertadores.

En ese sentido, Fernández destacó la entrega que tiene este equipo de Alfredo Berti, una característica que los llevó a quedarse con la clasificación a octavos de final de la Libertadores. "Lo merecemos por el día a día que tenemos dentro del club. La verdad que estamos muy conformes, muy felices, y bueno, y ahora se viene lo más importante".

La exgencia interna del plantel y el ida y vuelta con Sebastián Villa en el encuentro ante Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia se brinda en cancha con una verticalidad que vulnera a cualquier rival. Ese alto voltaje en ataque produce que, en ocasiones, los detalles puedan terminar concediendo la pelota al rival y con una Lepra descomodada en el fondo. Eso sucedió en el encuentro ante Deportivo La Guaira por Copa Libertadores donde, pese a que la Lepra goleaba al elenco venezolano, una pérdida de pelota desató un ida y vuelta entre Matías Fernández y Sebastián Villa que salió a la luz en varios portales.

"La exigencia que tenemos nosotros que, de hecho pasó el otro día conmigo y con Seba (Villa), es una exigencia muy sana. Queremos siempre lo mejor para el equipo", señaló Matías Fernández sobre aquel episodio que tenía como meta reducir errores en el desempeño del equipo. Sobre la vehemencia del debate, el enganche agregó: "Me agarró medio medio. Me arrepiento, ya le pedí disculpas a él, le pedí disculpas a los chicos adelante de todos y creo que quedó ahí porque nosotros nos llevamos muy bien. Para mí Seba (Villa) es muy importante".

Embed - Matías Fernández:la exigencia del plantel de la Lepra y la importancia de Villa tras el ida y vuelta

Por último, Matías Fernández se refirió al duelo ante Unión del próximo sábado por los octavos de final del Apertura y expresó que en el plantel viven la seguidilla de un día a la vez. "Se vive de a un partido a la vez, porque si vos pensás en el otro partido mientras estás por jugar otro, se complica. Entonces es partido a partido".