El 10 puso los puntos: el descargo de Matías Fernandez tras su cruce viral con Sebastián Villa

Primero fue a través de la cuenta oficial del club. Por intermedio de un video en el que se observa a los futbolistas ingresando al entrenamiento en Ciudad Deportiva, fue Matías Fernandez quien alzó la voz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2050219123657912454&partner=&hide_thread=false BUEN DÍA Y FELIZ DIA LEPROSOS



Los saluda el puntero de todo#ElÚnicoCampeónDeCuyo pic.twitter.com/qLjoHFra0a — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) May 1, 2026

"Buen día, buen día... Está todo bien con el negrito", soltó el 10 cuando pasaba por adelante de la cámara. Más tarde, a través de las historias de su cuenta de Instagram, el atacante volvió a aclarar la situación.

Pero esto no fue todo. Luego de la práctica, que tuvo lugar en la Perla de Carrodilla, Fernandez utilizó las historias de su cuenta de Instagram para dejar otro contundente mensaje.

Historia Matías Fernandez Sebastián Villa

"Sigan hablando afuera que nosotros respondemos dentro de la cancha", fue el mensaje del 10, quien adjuntó una foto junto a Sebastián Villa en la que ambos se encuentran abrazados y sonrientes.

De esta manera los protagonistas dejaron en claro que lo sucedido no fue más que un cruce típico del fútbol, en el cual queda en manifiesto la mentalidad de este equipo: jugar los 90 minutos de la misma forma y con la misma intensidad, sin importar el resultado.

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia afronta un semestre de lujo. De la mano de Alfredo Berti, y de un plantel que se entrega al 100% dentro del campo de juego, la Lepra es líder de todo.

El Azul mira a todos desde arriba en la Tabla Anual y la Zona B de la Liga Profesional y, como si fuera poco, también en el Grupo C de la Copa Libertadores.

Ante este panorama, Independiente Rivadavia se dispone a afrontar un mes de mayo a pura definiciones:

Domingo 3/5 - 13.30hs vs. Aldosivi (en Mar del Plata) - Fecha 16 LPF

Miércoles 6/5 - 21.30hs vs. Fluminense (Malvinas Argentinas) - Fecha 4 Copa Libertadores

Fin de semana del 10/5 - hora y rival a confirmar (Bautista Gargantini) - Octavos de final LPF

Jueves 21/5 - 19hs vs. Deportivo La Guaira (en Venezuela) - Fecha 5 Copa Libertadores

Miércoles 27/5 - 21.30hs vs. Bolívar (en Bolivia) - Fecha 6 Copa Libertadores.

Estos son los partidos confirmados hasta el momento. En caso de que Independiente Rivadavia logre superar los octavos de final de la Liga Profesional, añadiría encuentros a su calendario.

El calendario del torneo local, de aquí hasta el final es el siguiente: