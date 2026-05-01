Darío Franco planifica el once de Gimnasia y Esgrima para enfrentar a Defensa y Justicia

Darío Franco enfrentará a su ex equipo Defensa y Justicia

Este lunes en el compromiso ante Defensa y Justicia, Darío Franco volverá a enfrentar a su ex equipo. El DT tuvo su paso como entrenador en el Halcón en el 2015. Fue el primer entrenador que tuvo el club de Florencio Varela en Primera División.

Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia: por el pendiente de la 9ª fecha del Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima y Defensa y Justicia, jugarán este el lunes desde las 17, en el parque General San Martín, con el arbitraje de Bruno Amiconi, con trasmisión de Radio Nihuil y TV por ESPN Premium.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima para recibir al Halcón

El probable once del Lobo ante Defensa y Justicia, sería: César Rigamonti, Ismael Cortez o Luciano Paredes; Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica.

Para Gimnasia y Esgrima el encuentro del lunes marcará el cierre del primer semestre en Primera División y el objetivo que tiene es sumar puntos en la lucha por la permanencia.

Hoy el Lobo tiene 16 puntos en la tabla anual y ocupa el puesto 23 sobre 30, ya que en 15 partidos disputados ganó 4, empató 4 y perdió 7 encuentros.