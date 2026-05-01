José Florentín: de la alegría por el triunfo de Independiente Rivadavia a su mensaje a Gustavo Alfaro

Independiente Rivadavia ganó, gustó, goleó y se mantiene con puntaje ideal en la Copa Libertadores. Junto a Corinthians, son los únicos dos equipos que lograron sumar los nueve puntos disputados en la competencia.
José Florentín es una de las figuras de Independiente Rivadavia. Tras golear por Copa Libertadores, el mediocampista le mandó un mensaje a Gustavo Alfaro
Independiente Rivadavia ganó, gustó, goleó y se mantiene con puntaje ideal en la Copa Libertadores. Junto a Corinthians, son los únicos dos equipos que lograron sumar los nueve puntos disputados en la competencia.
Tras el 4-1 ante Deportivo La Guaira en el estadio Malvinas Argentinas, José Florentín fue uno de los que habló en zona mixta. El mediocapista, que asistió a Alex Arce en el tercero de su cuenta personal, expresó sus emociones. Además, le mandó un mensaje a Gustavo Alfaro a días del Mundial.
Para comenzar, Florentín expresó: "Ellos son un equipo que juegan bien y tuvieron bien la pelota, pero no nos causaron mucho daño. Tuvimos una desatención en la pelota parada, pero el equipo está bien. Está sólido y compacto".
"Somos conscientes del lugar en el que estamos, la verdad que tenemos que ir partido a partido y dejar todo siempre dentro del campo de juego. Este equipo se caracteriza con eso, porque es amor puro. Si no salen las cosas, este equipo no para de correr. Eso es lindo y contagioso", sumó el mediocampista de Independiente Rivadavia.
Sobre el enorme presente de la Lepra, el paraguayo expresó: "Hay que tratar de disfrutar los momentos. Por ahí también no nos sorprende nada porque somos un grupo muy unido, nadie tiene el ego de creerse un poco más. Eso también ayuda muchísimo".
Con respecto a la posición de privilegio que afronta con la camiseta de Independiente Rivadavia, Florentín soltó: "En lo personal me está tocando por primera vez estar puntero en todo los torneos, tener una racha de goles muy amplia. Estoy contento, feliz y espero que sigamos por este camino".
Para finalizar, el paraguayo le dejó un mensaje a Gustavo Alfaro, DT de la Albirroja, a un mes y medio para el inicio del Mundial 2026: "Sí, obvio que me ilusiono. Uno siempre trabaja para eso. Siempre está la ilusión de ir a un Mundial".
"Obviamente queda trabajar y trabajar. Nunca hay que perder la esperanza. Eso es lo último que se pierde y tengo la fe intacta de que me va a tocar".