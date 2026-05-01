José Florentín: de la alegría por el triunfo de Independiente Rivadavia a su mensaje a Gustavo Alfaro

La palabra de José Florentín tras la victoria de Independiente Rivadavia

Para comenzar, Florentín expresó: "Ellos son un equipo que juegan bien y tuvieron bien la pelota, pero no nos causaron mucho daño. Tuvimos una desatención en la pelota parada, pero el equipo está bien. Está sólido y compacto".

"Somos conscientes del lugar en el que estamos, la verdad que tenemos que ir partido a partido y dejar todo siempre dentro del campo de juego. Este equipo se caracteriza con eso, porque es amor puro. Si no salen las cosas, este equipo no para de correr. Eso es lindo y contagioso", sumó el mediocampista de Independiente Rivadavia.

Sobre el enorme presente de la Lepra, el paraguayo expresó: "Hay que tratar de disfrutar los momentos. Por ahí también no nos sorprende nada porque somos un grupo muy unido, nadie tiene el ego de creerse un poco más. Eso también ayuda muchísimo".

Embed - José Florentín tras el 4-1 de Independiente Rivadavia ante Deportivo La Guaira por Copa Libertadores

Su buen momento y el mensaje a Gustavo Alfaro

Con respecto a la posición de privilegio que afronta con la camiseta de Independiente Rivadavia, Florentín soltó: "En lo personal me está tocando por primera vez estar puntero en todo los torneos, tener una racha de goles muy amplia. Estoy contento, feliz y espero que sigamos por este camino".

Para finalizar, el paraguayo le dejó un mensaje a Gustavo Alfaro, DT de la Albirroja, a un mes y medio para el inicio del Mundial 2026: "Sí, obvio que me ilusiono. Uno siempre trabaja para eso. Siempre está la ilusión de ir a un Mundial".

"Obviamente queda trabajar y trabajar. Nunca hay que perder la esperanza. Eso es lo último que se pierde y tengo la fe intacta de que me va a tocar".