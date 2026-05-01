Zubeldía, picante antes de visitar a Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores: "Vamos a clasificar"

Sobre el desarrollo del encuentro en la altura de La Paz, donde Bolívar se impuso con dos goles de Robson Matheus, el DT admitió las dificultades propias del contexto, aunque evitó excusas fáciles, pero luego tuvo un cruce caliente con un periodista brasileño que lo cuestionó sobre el presente del equipo. Visiblemente molesto, le respondió con firmeza:“Primero, era un grupo accesible para quien no conoce fútbol. Segundo, esté tranquilo que vamos a clasificar. No se preocupe con la tabla, vamos a clasificar y después me va a decir: “sí, míster, clasificaron”. Tranquilo, ya te respondí la pregunta. (…) El Fluminense se va a clasificar. Esto es una cuestión de sentir y vamos a clasificar. Tenemos equipo para clasificar.”, dijo el entrenador sin recurrir al portuñol como en otras ocasiones.

Embed Arrogante demais. Nunca vi uma porra dessa. O grupo era acessível sim, pela distância de investimento era pra passar com 18 pontos, mas vai cagar sangue pra passar. E se não passar, deveria ser demitido. pic.twitter.com/niSgtWJ7xO — Magno Navarro (@onavarromagno) May 1, 2026

Fluminense ya prepara su viaje a Mendoza

Con la necesidad imperiosa de sumar de a tres, y aunque antes debe visitar al Inter de Porto Alegre el domingo 3 por el Brasileirao, Fluminense ya enfoca su atención en el partido clave del próximo miércoles 6 de mayo ante Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas por la 4ta. fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Zubeldía sabe que no hay margen para más tropiezos y enfrente estará la Lepra que marcha invicta y ya le ganó 2-1 en el Maracaná, por lo que la revancha se presenta como una final anticipada para las aspiraciones del equipo carioca.

Jugadas 3 fechas Independiente Rivadavia tiene 9 puntos y puede asegurar su clasificación ante los brasileños que tienen solo una unidad.