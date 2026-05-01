Fluminense cayó 2-0 ante Bolívar en el Hernando Siles y llegará la semana próxima a Mendoza para jugar con Independiente Rivadavia con un panorama complicado en el Grupo C de la Copa Libertadores. El equipo de Luis Zubeldía marcha último en su zona con solo un punto y necesita reaccionar de inmediato.
Zubeldía, picante antes de visitar a Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores: "Vamos a clasificar"
Fluminense, dirigido por Luis Zubeldía, cayó ante Bolívar y llegará la semana próxima a Mendoza para jugar con Independiente Rivadavia con un panorama complicado en el Grupo C de la Copa Libertadores.
En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico argentino se mostró exigente y autocrítico, pero también desafiante. Zubeldía reconoció que el equipo atraviesa su peor momento de la temporada: “Estamos en el peor momento y tenemos que superarlo. No desconozco las razones, pero es claro que algo no está funcionando como debería. Competimos en el Brasileirão, que es muy exigente, y en la Libertadores, y hoy no estuvimos a la altura.”
Sobre el desarrollo del encuentro en la altura de La Paz, donde Bolívar se impuso con dos goles de Robson Matheus, el DT admitió las dificultades propias del contexto, aunque evitó excusas fáciles, pero luego tuvo un cruce caliente con un periodista brasileño que lo cuestionó sobre el presente del equipo. Visiblemente molesto, le respondió con firmeza:“Primero, era un grupo accesible para quien no conoce fútbol. Segundo, esté tranquilo que vamos a clasificar. No se preocupe con la tabla, vamos a clasificar y después me va a decir: “sí, míster, clasificaron”. Tranquilo, ya te respondí la pregunta. (…) El Fluminense se va a clasificar. Esto es una cuestión de sentir y vamos a clasificar. Tenemos equipo para clasificar.”, dijo el entrenador sin recurrir al portuñol como en otras ocasiones.
Fluminense ya prepara su viaje a Mendoza
Con la necesidad imperiosa de sumar de a tres, y aunque antes debe visitar al Inter de Porto Alegre el domingo 3 por el Brasileirao, Fluminense ya enfoca su atención en el partido clave del próximo miércoles 6 de mayo ante Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas por la 4ta. fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Zubeldía sabe que no hay margen para más tropiezos y enfrente estará la Lepra que marcha invicta y ya le ganó 2-1 en el Maracaná, por lo que la revancha se presenta como una final anticipada para las aspiraciones del equipo carioca.
Jugadas 3 fechas Independiente Rivadavia tiene 9 puntos y puede asegurar su clasificación ante los brasileños que tienen solo una unidad.