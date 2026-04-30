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Cómo está Independiente Rivadavia en el Grupo C de la Copa Libertadores: el show de goles de la 3ra fecha

Independiente Rivadavia aprovechó una efectividad abrumadora para derrotara Deportivo La Guaira por la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Lepra se acerca a los octavos de final.

La Lepra se acerca a los octavos de final.

Foto: Axel Lloret/UNO

Independiente Rivadavia aprovechó una efectividad abrumadora para derrotar por 4 a 1 a Deportivo La Guaira de Venezuela, en el estadio Malvinas Argentinas, por la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores 2026.

Con el triunfo, el equipo que dirige Alfredo Berti mantiene el puntaje perfecto y, por consiguiente, la primera posición del grupo C con 9 puntos, mientras que la visita ocupa el tercer lugar con 2 unidades y está quedándose con el acceso a 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

independiente rivadavia copa 2
Independiente Rivadavia le lleva 7 puntos al tercero con 9 por jugar.

Independiente Rivadavia le lleva 7 puntos al tercero con 9 por jugar.

En la próxima fecha, la Lepra recibirá al Fluminense de Brasil (tiene sólo un punto), el miércoles 6 de mayo a las 21:30, mientras que el elenco venezolano será local de Bolívar de Bolivia (4 puntos), el mismo día desde las 19:00.

Este jueves ambos equipos se enfrentaron en la altura de La Paz y los bolivianos ganaron 2 a 0.

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Récord histórico de la Lepra

Los 3 goles de Alex Arce y el de Sebastián Villa, de penal, ante La Guaira permitieron que Independiente Rivadavia sea el tercer equipo argentino que gana sus 3 primeros partidos en su primera participación en la Copa Libertadores.

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Sus antecesores fueron nada menos que River en 1966 (fue subcampeón) y Estudiantes en 1968 (fue campeón).

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