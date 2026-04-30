Cómo está Independiente Rivadavia en el Grupo C de la Copa Libertadores: el show de goles de la 3ra fecha

Con el triunfo, el equipo que dirige Alfredo Berti mantiene el puntaje perfecto y, por consiguiente, la primera posición del grupo C con 9 puntos, mientras que la visita ocupa el tercer lugar con 2 unidades y está quedándose con el acceso a 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

independiente rivadavia copa 2 Independiente Rivadavia le lleva 7 puntos al tercero con 9 por jugar. Foto: Axel Lloret/UNO

En la próxima fecha, la Lepra recibirá al Fluminense de Brasil (tiene sólo un punto), el miércoles 6 de mayo a las 21:30, mientras que el elenco venezolano será local de Bolívar de Bolivia (4 puntos), el mismo día desde las 19:00.