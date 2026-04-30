Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

Tras la goleada por 5 a 1 que logró Independiente Rivadavia el domingo pasado en el estadio Bautista Gargantini ante su eterno rival, Gimnasia y Esgrima, por la fecha 16 del Torneo Apertura, deberá afrontar otro cotejo por el certamen local, donde es el líder de la Zona B y de la tabla anual y ya está clasificado a los playoffs.

Seguramente con suplentes, el Azul del Parque visitará a Aldosivi de Mar del Plata en un horario poco habitual, en un partido que estaba pendiente de la 9ª fecha El cotejo tendrá lugar el próximo domingo desde las 13.30.

Luego la Lepra deberá recibir a Fluminense por la Libertadores, donde es puntero del Grupo C, producto de un triunfo por 1 a 0 sobre Bolívar de Bolivia, en el Malvinas Argentinas, y de la victoria por 2 a 1 sobre el conjunto brasileño en el mismísimo Maracaná. El encuentro tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 21.30.

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Posteriormente el equipo leproso jugará por los octavos de final del Apertura, con día y rival a definir. Será en el fin de semana del domingo 10 de mayo.

Además de los hipotéticos partidos de playoffs del Apertura, el 21 y 27 de mayo el elenco sensación en el fútbol argentino visitará a Deportivo La Guaira y a Bolívar para completar la fase clasificatoria del certamen continental.

La agenda de Independiente Rivadavia en mayo

Domingo 3 de mayo a las 13.30 vs. Aldosivi (de visitante) - Torneo Apertura

Miércoles 6 de mayo a las 21.30 vs. Fluminense (L) - Copa Libertadores

El fin de semana del 10 de mayo (fecha y hora a confirmar) iniciará los playoffs del Torneo Apertura, de local, ante el 8vo de la Zona A. Luego puede jugar hasta 3 partidos más (si gana) los días 13, 17 y 24 de mayo.

Jueves 21 de mayo a las 19 vs. Deportivo La Guaira (V) - Copa Libertadores

Miércoles 27 de mayo a las 21.30 vs. Bolívar (V) - Copa Libertadores.

Podría jugar hasta 8 partidos en el mes de mayo.