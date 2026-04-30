Cuándo comienza la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Cómo se completa la actividad del Gran Premio de Miami para Colapinto

Por otra parte, el sábado a las 13 se disputará la carrera sprint, que entrega puntos a aquellos pilotos que terminen entre los ocho mejores. Solo cuatro horas después comenzará la clasificación, que determinará el orden de largada para la carrera principal.

"Nunca corrí en Miami, así que la práctica del viernes será muy importante para conocer el circuito antes dela clasificación sprint y el resto del fin de semana. Me entusiasma volver a correr. El objetivo es realizar el mejor trabajo posible para terminar con más puntos", Franco Colapinto en Miami "Nunca corrí en Miami, así que la práctica del viernes será muy importante para conocer el circuito antes dela clasificación sprint y el resto del fin de semana. Me entusiasma volver a correr. El objetivo es realizar el mejor trabajo posible para terminar con más puntos", Franco Colapinto en Miami

La actividad en el GP de Miami, el segundo fin de semana sprint de la temporada, concluirá el domingo con la carrera que iniciará a las 17. Allí Colapinto buscará sumar puntos nuevamente en este campeonato para así repetir lo hecho en el GP de China, donde tuvo una de las mejores actuaciones desde que está en la Fórmula 1 y finalizó décimo.

La actividad para Colapinto comenzará el viernes con la única práctica libre del fin de semana, que está programada entre las 13 y las 14.30 (hora de Argentina). Posteriormente, a las 17.30 será el turno de la clasificación para la Carrera Sprint.

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Franco Colapinto junto a Leo Messi y Rodrigo De Paul en Miami



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Franco Colapinto y una llegada feliz en la previa al Gran Premio de Miami

Motivado por el feliz y soñado encuentro con su máximo ídolo, Franco Colapinto pudo encontrarse con Lionel Messi, además de Rodrigo de Paul, ambos campeones mundiales y figuras del Inter Miami, y esto generó un clima positivo para el piloto pilarense.

Respecto a la continuidad del programa oficial de competencia del GP, el sábado a las 13 (y hasta las 14) ya se disputará la Carrera Sprint, que entrega puntos a los ocho mejores. Solo cuatro horas después (17) comenzará la Clasificación, que determinará el orden de largada para la carrera principal.

La carrera principal del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 tendrá largada el domingo a las 17. Allí Colapinto buscará sumar puntos nuevamente en este campeonato para así repetir lo hecho en el GP de China, donde tuvo una de las mejores actuaciones desde que está en la Fórmula 1 y finalizó décimo.

Esta será la 5ª edición del GP de Miami, que se disputa en el circuito semipermanente del Key Miami International Autodrome. Se comenzó a correr en el año 2022 y el primer ganador fue Max Verstappen, que repitió el triunfo al año siguiente.

Características del circuito y del Gran Premio de Miami