La gran ilusión de Colapinto con el GP de Argentina: "Nos merecemos volver a tener una fecha"

La gran ilusión de Colapinto con el GP de Argentina

Franco Colapinto le habló a los miles de hinchas de la F1 antes de un evento que marcó la agenda de la Máxima en diálogo con Juan Fossaroli y Nicolás Occhiato donde palpitó el Road Show: "Antes de ser el protagonista de un evento que marcó la agenda de la Fórmula 1 Era algo que quería hacer hacía mucho tiempo".

"Venir a un fan zone en Argentina, no en la F1 en China, es un orgullo enorme. Estoy muy agradecido, sé que es un esfuerzo muy grande venir hasta acá, que hubo mucho tránsito y algunos vienen de provincias. Es un orgullo venir y traerles un Fórmula 1 para que puedan vivir la experiencia de cerca", manifestó el nacido en Pilar.

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Fue ahí cuando abrió el panorama para un posible regreso de la Máxima en el país: "Ojalá después de este show le podamos demostrar a la F1 lo que generamos y que volvamos dentro de muy poquito a tener un Gran Premio en Argentina".

Franco Colapinto Franco Colapinto brilló en el Road Show. Fabián Marelli.

El sueño de Franco Colapinto

El piloto argentino se atrevió a soñar en grande: "Es un sueño y creo que esta es una forma muy buena de demostrarle a la F1 lo que puede llegar a ser en un futuro. Es una gran oportunidad, así que ojalá sea un buen día. Es una parte muy importante del futuro de nuestro país en la F1. Para mí es un orgullo ser yo el piloto que llegué".

Además, recordó como vivió su infancia en miras de la Máxima: "Cuando era muy chiquito, no tenía ningún argentino para apoyar. Bancaba a Checo Pérez, que era el más cercano a nosotros y el piloto por el que me levantaba a la mañana para verlo correr, pero no tenía a un piloto de mi país para bancar".

"Si bien era mi sueño, ser yo hoy el piloto que les está dando eso a los argentinos, que se levantan a la mañana para verme, a chicos que me empiezan a seguir y se meten en el automovilismo gracias a lo que conseguí. Eso me genera mucha emoción y me ilusiona un montón. Estoy feliz por lo que conseguimos juntos y por lo que se generó", continuó reflexionando Colapinto.

Embed "LE ESTAMOS MOSTRANDO A LA FÓRMULA 1 QUE NOS MERECEMOS VOLVER A TENER UNA FECHA"



FRANCO COLAPINTO



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Luego, sobre el micro descapotable y en compañía con Bizarrap, agregó: "Demostrémosle a la Fórmula 1 lo que generamos los argentinos y la pasión que tenemos. Ojalá muy pronto podamos tener nuevamente al GP de Argentina en el calendario".