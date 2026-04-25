Deportivo Maipú recibe a Almagro, por la fecha 11 de la Primera Nacional

El cotejo entre el Cruzado y el Tricolor se jugará desde las 18, bajo el arbitraje de Fabrizio Llobet, y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por la plataforma LPF Play.

Deportivo Maipú está invicto con Mariano Echeverría

El Deportivo Maipú acumula dos partidos sin perder bajo la conducción de Mariano Echeverría como entrenador. Viene de igualar sin goles ante Patronato en calidad de visitante.

Y en su última presentación de local superó 3 a 1 a Colegiales en el debut de Mariano Echeverría.

El equipo de calle Vergara tiene 8 unidades (2 triunfos, 2 empates y 5 caídas) y se ubica en el 14º puesto. Está afuera de la zona de descenso por diferencia de gol y a cinco puntos de Atlanta, que cierra los puestos de clasificación al Reducido.

Así llega Almagro, el rival del Deportivo Maipú

Almagro viene de sufrir una dura derrota de visitante frente a Gimnasia de Jujuy en el estadio 23 de Agosto por por 6-1. Con esta derrota, el equipo que dirige Gabriel Gómez sufrió su tercera derrota de manera consecutiva, se ubica en la última posición de la Zona B, con 8 unidades, las misma cantidad de puntos que el Deportivo Maipú.

Los enfrentamientos entre el Deportivo Maipú y Almagro

Se enfrentaron en tres ocasiones por el torneo de la Primera Nacional, con dos triunfos del Deportivo Maipú y uno de Almagro.

El último cruce fue el 5 de julio del año pasado, donde ganó por 1 a 0, de visitante. El gol lo marcó Gastón Mansilla.

Probables Formaciones y detalles del partido:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Mariano Echeverría.

Almagro: Emiliano González; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Francisco Marco y Lautaro Busto; Tobías Macies; Julián Marchioni, Franco Bustamante y Juan Fernández Pinto; juan Vitale y Mateo Benegas. DT: Gabriel Gómez.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Hora: 18.