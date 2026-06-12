Boca realizó una oferta formal por Jhohan Romaña

En el Xeneize buscan reforzar el plantel de cara al segundo semestre donde tendrá el desafío de disputar los playoffs de Copa Sudamericana, además de procurar coronarse en el torneo local o en la Copa Argentina, certamen en el que aún está en carrera y deberá enfrentarse a Sarmiento por los 16avos de final.

Boca ofertó por Romaña

Desde hace un tiempo que Boca coquetea con el defensor colombiano en la apertura de cada mercado de pases. Romaña es del gusto de Riquelme y es por eso que la dirigencia ofertó 3 millones de dólares para hacerse de los servicios del jugador.