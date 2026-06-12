Boca realizó una oferta formal por Jhohan Romaña

Con la llegada de Rodoldo Arruabarena en su regreso al cargo de entrenador, Boca realizó una oferta por el defensor colombiano Jhohan Romaña, con presente en San Lorenzo de Almagro.
Boca realizó una oferta por Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo, esperando hacerse con los servicios del jugador en el próximo semestre
Con la llegada de Rodoldo Arruabarena en su regreso al cargo de entrenador, Boca realizó una oferta por el defensor colombiano Jhohan Romaña, con presente en San Lorenzo de Almagro.
En el Xeneize buscan reforzar el plantel de cara al segundo semestre donde tendrá el desafío de disputar los playoffs de Copa Sudamericana, además de procurar coronarse en el torneo local o en la Copa Argentina, certamen en el que aún está en carrera y deberá enfrentarse a Sarmiento por los 16avos de final.
Desde hace un tiempo que Boca coquetea con el defensor colombiano en la apertura de cada mercado de pases. Romaña es del gusto de Riquelme y es por eso que la dirigencia ofertó 3 millones de dólares para hacerse de los servicios del jugador.
El Xeneize tiene el panorama a favor ya que cuenta con cupo para extranjeros tras la partida del español Ander Herrera, sumada a la nacionalización del delantero paraguayo Adam Bareiro. En Boca consideran que es el momento de acelerar por el colombiano en este mercado de cara al segundo semestre.
Jhohan Romaña lleva disputados 104 partidos con la camiseta de San Lorenzo desde su llegada en 2024. Marcó dos goles y dio dos asistencias. Ha sido una pieza clave en el esquema del Ciclón. Sin embargo, ante la crisis institucional que atraviesa la entidad de Boedo, la salida sería vista con buenos ojos para el defensor. Además, entre los pedidos del flamante DT Arruabarena, están un defensor central y un lateral derecho. En la Boca esperan que prospere la negociación.